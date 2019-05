Sobota v Tivoliju v znamenju žensk in najbolj in barve leta

Skoraj desetletje in pol že v Sloveniji poteka najbolj ženski tek v državi in tudi letos ne bo nič drugače. V soboto bodo ljubljanski park Tivoli spet preplavile tekačice, ki se bodo podale na pet (štart ob 9.30) ali deset kilometrov (10.15) dolgo tekaško preizkušnjo. Obe progi bosta tudi letos potekali po že preverjenih poteh ljubljanskega parka.

Trasa petkilometrske proge:

Foto: Dm tek

Trasa desetkilometrske proge:

Foto: Dm tek

Foto: Vid Ponikvar Vse prijavljene tekačice so ob prevzemu štartnih številk prejele kupon za prevoze z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa in vlaki Slovenskih železnic na dan teka. Poleg tega potrdilo o plačani štartnini omogoča brezplačno parkiranje na Dolgem mostu v Ljubljani, od koder bo na voljo avtobusni prevoz do parka Tivoli in po ustaljenem voznem redu nazaj.

V koralni barvi



Prav danes so organizatorji razkrili barvo majice letošnjega teka. Dekleta bodo oblečena v koralno barvo, ki so ji izbrali za barvo leta 2019. Gre za energično barvo, barvo upora, ki naj bi zagotavljala zanesljivost in dala zagon.

Srečnica se bo zapeljala z mitsubishijem Udeleženke 14. dm teka za ženske 25. maja čaka posebno presenečenje: srečna izžrebanka bo prejela novi mitsubishi ASX za obdobje enega leta.

Oskarjev tek za otroke bo na sporedu ob 12. uri. Foto: Vid Ponikvar

Tudi tokrat poskrbljeno za tek malčkov

Na svoj račun bodo prišli tudi otroci na Oskarjevem teku, ki bo sledil ob 12. uri. Na Oskarjev tek lahko svoje malčke prijavite tudi na dan dogodka do 11. ure.

Brez Čukov ne gre

Za dobro voljo bodo, kot veleva že tradicija, tudi letos skrbeli Čuki, na odru se jim bo pridružil tudi Challe Salle, prireditev bosta povezovala voditelja Klemen Bunderla in Klemen Bučan.

Združevanje korakov Tudi tokrat bodo dekleta tekla za dober namen. Tekačice bodo na dm teku med prvimi v Sloveniji lahko sodelovale v iniciativi Združimo korake in darovale svoje tekaške korake za višji cilj – upoštevanje zdravih življenjskih navad naših osnovnošolcev. Za kaj gre? Združimo korake je vseslovensko gibanje, v katerem dm v sodelovanju s partnerji in podporniki ozavešča o pomembnosti uravnoteženega prehranjevanja otrok in spodbuja k aktivnemu življenjskemu slogu vse Slovence in Slovenke. Iniciativa bo potekala celo leto. Priključite se ji lahko z nakupom izdelkov, s sodelovanjem na različnih športnih prireditvah in dejavnostih. S svojo udeležbo boste tako pomagali pri zbiranju korakov, namenjenim slovenskim šolarjem. Vaše korake bo dm pretvoril v donacijo, ki bo osnovnošolcem v izbranih krajih po Sloveniji pomagala k bolj zdravim prehranjevalnim navadam.

Spored 14. dm teka, sobota, 25. maj, Park Tivoli 7.30–11.00 → Prijava navijačev

7.30–11.00 → Prijave na Oskarjev tek: prevzem zapestnic in majic za Oskarje (šotor na parkirišču Tivoli)

9.00 → Ogrevanje za dm tek za ženske

9.30 → Štart teka na 5 kilometrov

10.15 → Štart teka na 10 kilometrov

11.45 → Ogrevanje za dm Oskarjev tek

12.00 → dm Oskarjev tek

13.00 → Zabavni program s podelitvijo nagrad

14.30 → Žrebanje glavne nagrade in zabava z dobro glasbo

