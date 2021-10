Vodilni Triglav že danes, Gorica ponovno brez tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub reprezentančnemu premoru se nadaljuje sezona v drugi ligi. 11. krog bosta že danes odprla vodilni Triglav in Krško, tri tekme bodo na sporedu v soboto, dve pa v nedeljo. Tekmi med Krko in Jadranom ter Gorico in Nafto sta preloženi.