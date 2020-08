V drugi ligi ni več stoodstotnih

Do svoje druge zmage so prišli tudi novinci v ligi Ajdovci, Primorje je z 2:0 odpravilo Krško. Dve zmagi imajo po novem tudi Bilje, ki so z 1:0 odpravile Triglav. Beltinci so doma izgubili proti Dravi z 2:3, pri čemer je vseh pet zadetkov padlo v prvem polčasu. Roltek Dob je s 4:1 premagal Jadran in prišel do druge zmage, tekmecu pa je prizadejal prvi poraz.

Krka je s 4:0 premagala zadnjeuvrščena Brda. Po treh zadetkih Marka Huča imajo Novomeščani enak izkupiček kot Fužinar in Nafta. Radomljani pa so zmagali v gosteh pri Brežicah s 3:1.

Druga liga, 2. krog: Sobota, 22. avgust:

Primorje : Krško 2:0 (1:0)

Fužinar : Nafta 1:1 (1:0)

Beltinci : Drava Ptuj 2:3 (2:3)

Bilje : Triglav 1:0 (1:0)

Roltek Dob : Jadran Dekani 4:1 (2:0)

Krka : Brda 4:0 (2:0)

Brežice : Radomlje 1:3 (0:1) Nedelja, 23. avgust:

17.00 Šmartno - Rudar

Lestvica: 1. Fužinar Vzajemci 3 tekme - 7 točk

2. Krka 3 - 7

3. Nafta 1903 3 - 7

4. Roltek Dob 3 - 6

5. Kalcer Radomlje 3 - 6

6. Primorje 3 - 6

7. Vitanest Bilje 3 - 6

8. Jadran Dekani 3 - 4

9. Beltinci Klima Tratnjek 3 - 3

10. Drava Ptuj 3 - 3

11. Triglav Kranj 3 - 3

12. Krško 3 - 3

13. Šmartno 1928 2 - 3

14. Rudar 2 - 1

15. Brežice Terme Čatež 3 - 1

16. Brda 3 - 0