Ibričić rešil Domžale, boj za osmo mesto se nadaljuje #video

Nogometaši kranjskega Triglava in Domžal so se v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Obračun Kranjčanov in Domžalčanov, ki jih je pred tem na osmem in devetem mestu ločila le točka, se je končal z delitvijo plena, pa čeprav so imeli domači še v 86. minuti vodstvo in igralca več. So pa oboji prekinili niz treh porazov ter bodo tudi po tem krogu ostali v istem delu lestvice.

Prvi polčas se je končal brez zadetkov, pri čemer so Domžalčani, ki so pogrešali kaznovanega Nikolo Vujadinovića, pokazali več konkretnosti, ki pa jim ni prinesla kakšne resnejše priložnosti, eden bolj nevarnih poskusov je bil tisti Senijada Ibričića s 25 metrov v 21. minuti, ko je žogo poslal mimo vrat.

Triglav povedel, Ibričić za izenačenje

Triglavani, ki so tekmo začeli brez kapetana Luke Majcna, niso niti enkrat ogrozili Ajdina Mulalića med vratnicama domžalskih vrat. Imeli so več žogo v svojih nogah, a niso sprožili niti enega strela, na drugi strani gosti le dva. So pa domači povedli kmalu v drugem polčasu. Po podaji Erika Glihe z leve strani je Matej Podlogar nespretno sprejel žogo, odbila se je do Berata Becirija, ki jo je nato v 50. minuti potisnil v mrežo.

V 61. minuti so nase vendarle opozorili tudi gosti, Janez Pišek je prišel do strela iz bližine, a je bil na mestu Jalen Arko. Sledilo je še nekaj polpriložnosti na drugi strani, v 70. minuti pa je v igro le vstopil tudi Majcen pri domačih. Tudi Domžalčani so osvežili ekipo, a v 77. minuti ostali le z deseterico na igrišču, saj je bil zaradi prekrška nad Arminom Ćerimagićem izključen Sven Šoštarič Karić. Kljub temu so se trudili, da bi prišli vsaj do točke in v 86. minuti so le prišli do izenačujočega zadetka. Takrat je Senijad Ibričič zadel z nizkim prostim strelom z roba kazenskega prostora.

Triglav bo v 28. krogu v četrtek gostil Maribor, Domžale pa bodo dan prej gostovale v Velenju.

Fotogalerija s tekme Triglav : Domžale, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Triglav : Domžale 1:1 (0:0)

Športni center, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Gabrovec in Benc.



Strelca: 1:0 Beciri (50.), 1:1 Ibričić (86.).



Triglav: Arko, Milanović, R. Wilmots, Kumer, Mertelj, Ćerimagić, Gliha, Rogelj (od 83. Arh Česen), Janković (od 70. Majcen), Mlakar (od 63. Udovič), Beciri (od 83. Petric).



Domžale: Mulalić, Podlogar (od 73. Vuklišević), Šoštarič Karić, Ilić, Fink, Husmani (od 63. Lazarević), Pišek, Ibričić, Svetlin (od 73. Vuk), Jakupović (od 80. Žinič), Sikimić (od 80. Mavretič).



Rumeni kartoni: Milanović, Mlakar; Pišek.

Rdeči karton: Šoštarič Karić (77.).

Potek tekme v živo: