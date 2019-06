Štraus in Novak ostajata v Celju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z nogometnim prvoligaše iz Celja sta po koncu prvenstvene sezone svoji obstoječi pogodbi do 30. junija 2022 podaljšala igralca sredine igrišča Deni Štraus in Jakob Novak, so sporočili iz celjskega kluba.