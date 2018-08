Rudar se želi opravičiti tudi na igrišču, Gorica lahko skoči tik za Maribor

Rudar - Gorica (danes ob 18. uri, Planet)

Nogometaši Rudarja, ki so v prvih petih krogih osvojili le štiri točke, so po zadnjem porazu v Kidričevem, kjer jih je Aluminij premagal s 3:0, poskrbeli za nekaj, česar ne doživimo prav pogosto. Z izjavo za javnost so se opravičili svojim navijačem in upali, da bodo že v nedeljo besede pretopili v delo in na tekmi proti Gorici prišli do druge zmage. To se ni zgodilo. Ne zaradi tega, ker bi izgubili, ampak zato, ker je nedeljsko tekmo preprečil dež.

Po treh dneh podaljšanih priprav na tekmo z Gorico je pred njimi drugi poizkus, pred njim pa so še bolj prepričani o tem, da bodo rezultatsko krivuljo zasukali v drugo smer. "Ves čas dobro treniramo in upamo, da se nam bo to končno obrestovalo z dobrim rezultatom na tekmi proti Gorici. Pričakujem težko tekmo, Gorica je v dosedanjem delu prvenstva pokazala, da ima dobro ekipo. Naša računica je jasna, dali bomo vse od sebe v upanju na zmago, ki jo želimo proslaviti skupaj z našimi navijači. Z njimi je doma vedno lažje," pred tekmo z Novogoričani pravi hrvaški branilec Rudarja Josip Tomašević.

Miran Srebrnič lahko z zmago v Velenju z Gorico na lestvici skoči tik pod vrh. Foto: Bojan Puhek

Toda svoje načrte imajo tudi pri Gorici, ki je v prejšnjem krogu presenetila Domžale in je do zdaj le enkrat izgubila, z novo zmago pa bi lahko skočila tik pod vrh. "V tekmo gremo sproščeni, saj imamo štiri točke več od nasprotnika. Hkrati se zavedamo, kako pomemben dvoboj nas čaka, saj se želimo na lestvici odlepiti od Rudarja. V gosteh še nimamo zmage, a se s tem ne obremenjujemo, saj dajemo vsako tekmo vse od sebe in nadejam se, da bomo tokrat odnesli vse tri točke. Zavedamo se, da je Rudar kakovostna ekipa, pa čeprav so slabo začeli prvenstvo. Ne bomo jih podcenjevali in kot vedno se bomo borili ter šli na zmago," je pred gostovanjem povedal njen član Matteo Tomiček. Tudi on je branilec in tudi on prihaja iz Hrvaške.

Do zdaj sta se Rudar in Gorica v prvenstvu pomerila že res velikokrat. Današnja medsebojna tekma bo že njuna 80. Statistika je zelo izenačena. Obe ekipi sta zabeležili 30 zmag, 19 tekem pa se je končalo z remijem. V Velenju je uspešnejši Rudar, ki je na 21 tekmah zmagal, osemkrat remiziral in 13 tekem izgubil. Na zadnji medsebojni tekmi, prav tako v Velenju, je v 34. prvenstvenem krogu prejšnje sezone z 1:0 zmagala Gorica z golom Uroša Celcerja z enajstmetrovke. Kako bo tokrat?