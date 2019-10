Rudar je dobil še četrtega trenerja

Sezono je začel Almir Sulejmanović, potem je prišel Janez Žilnik, ki je zdržal vsega pet tekem, nazadnje pa je Rudar vodil Nikola Jaroš, a v šestih tekmah ni zmogel priti do zmage, kar Rudarju v prvenstvu v tej sezoni sploh še ni uspelo. Velenjčani so v 15 prvenstvenih krogih desetkrat izgubili in petkrat remizirali, tako da so s petimi točkami prikovani na zadnje mesto.

Zdaj jih bo skušal iz krize potegniti Andrej Panadić. Hrvat, ki je mnogo večji pečat pustil v vlogi nogometaša kot pa trenerja. V nogometnih čevljih je vrsto let igral za zagrebški Dinamo, tako v bivši prvi jugoslovanski ligi kot tudi v prvi hrvaški ligi, nekaj let pa nastopal tudi za HSV v prvi nemški ligi. Bil je tudi reprezentant nekdanje Jugoslavije. Kot trener se lahko pohvali s trenersko vlogo pri avstrijskem prvoligašu Lasku iz Linza in skromnega hrvaškega prvoligaša Istre, v prejšnji sezoni pa je bil krajši čas tudi trener Krškega, s katerim je izpadel iz prve slovenske lige.

Zdaj bo pred izpadom iz nje skušal rešiti Rudar, a z Velenjčani trenutno še zdaleč ni v dobrem položaju. Najbližji zasledovalec na prvenstveni lestvici ima pred Rudarjem kar osem točk prednosti, tako da Velenjčane čaka precej zahtevno delo. Zanimivo, da jim gre v pokalu precej bolje in imajo lepe možnosti, da se uvrstijo v polfinale. V četrtfinalu so namreč na prvi tekmi v Lendavi proti tamkajšnjemu drugoligašu Nafti izgubili z 1:2. Že v sredo bodo imeli priložnost, da zmagajo in se uvrstijo med najboljše štiri.

Iz Rudarja so sporočili še eno kadrovsko spremembo. Vodenje mladinske šole je postal nekdanji trener Olimpije Robert Pevnik.