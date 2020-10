Mura še drugič zapored ostala praznih rok

Mura tudi po sedmem krogu ostaja na vrhu prvenstvene lestvice, a ni izkoristila priložnosti za povišanje točkovnega naskoka. Z Aluminijem je namreč na domačih tleh izgubila in ima pred Mariborom, Olimpijo in Taborom iz Sežane le točko prednosti. Aluminij je z drugo zmago v sezoni ostal predzadnji, a je od vrha razpredelnice oddaljen vsega pet točk.

Morda se je v uvodu pri Muri poznalo dejstvo, da so nogometaši po desetdnevni karanteni šele pred kratkim znova začeli trenirati. Bolje je namreč začel Aluminij in tudi zapretil v prvih minutah, a je Obradović strel Tilna Pečnika obranil.

Prekmurci so se po dobre četrt ure v napadu le prebudili in začeli prevladovati na zelenici Fazanerije.

V 21. minuti je s petih metrov odbito žogo in posledično gol povsem zgrešil Kai Cipot, ki mu je nekaj sekund prej Janžekovič obranil strel z glavo.

V 26. minuti pa je Aluminij prišel do najstrožje kazni, Skomina namreč po roki Lovrića ni okleval z odločitvijo. Lucas Mario Horvat je žogo poslal v desno, Obradović je krenil v levo, Aluminij pa je povedel.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Le nekaj minut kasneje je po lepi podaji Žige Kousa v prazen prostor zadel Kevin Žižek in izenačil. Ko se je že zdelo, da imajo domači nadzor nad dogajanjem na igrišču, je Pečnik v 43. minuti natančno meril in goste znova povedel v vodstvo.

V drugem delu so si domači še naprej prizadevali pred omejenim številom gledalcev priti do ugodnega izida, a prave odločnosti na polovici gostov ni bilo.

Le za nekaj centimetrov so bili od izenačenja muraši oddaljeni v 73. minuti, ko je po kotu Amadej Maroša že premagal Janžekoviča, na golovi črti pa je Alen Krajnc preprečil žogi pot v mrežo.

V zadnjih 20 minutah igre so imeli domači žogo več časa v svojih nogah, a do izrazitih priložnosti niso prišli, Janžekovič pa je bil ob poskusih z razdalje zanesljiv.

Mura bo v 8. krogu v nedeljo, 25. oktobra gostovala v Domžalah, nogometaše Aluminija pa isti dan čaka gostovanje pri ljubljanskem Bravu.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Mura : Aluminij 1:2 (1:2)

Stadion Fazanerija, omejeno število gledalcev, sodniki: Skomina, Praprotnik in Vidali.



Strelci: 0:1 Horvat (27./11-m), 1:1 Žižek (32.), 1:2 Pečnik (43.).



Mura: Obradović, Kous (od 87. Štrakl), Karničnik, Lovrić, Šturm, Kouter, Brkić (od 72. Travner), K. Cipot (od 62. Maroša), Bobičanec, Filipović (od 46. Marič), Žižek.

Aluminij: Janžeković, Krajnc, Azemović, Petek, Jakšić, Grajfoner (od 74. Prša), Čermak, Horvat, Matjašič, Flakus Bosilj (od 68. Klepač), Pečnik (od 88. Štusej).



Rumeni kartoni: Brkić, Bobičanec; Krajnc, Janžekovič.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Konec je, Aluminij je v Fazaneriji prišel do zmage, Mura pa je še drugič v nizu v prvenstvu ostala praznih rok. Kljub temu Prekmurci ostajajo na vrhu lestvice, a imajo pred najbližjimi zasledovalci le še točko prednosti.



83. minuta: zdaj je bil pri Muri nevaren Luka Bobičanec, a spet ni šlo. Ostaja pri vodstvu gostov z 2:1.



VIDEO: priložnost Amadeja Maroše:





73. minuta: po daljšem obdobju brez večjih priložnosti je bilo zdaj zelo vroče v kazenskem prostoru Aluminija. Do strela je prišel Amadej Maroša, žogo pa je z golove črte zbil branilec Kidričanov Alen Kranjc.



48. minuta: zdaj je bilo vroče pred vrati Aluminija, v akciji je bil Žiga Kous, a Mura ni prišla do drugega izenačenja.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Fazaneriji čaka v drugih 45 minutah? Jasno je, da bo Mura skušala priti do preobrata. Ji bo uspelo?



POLČAS! Po prvih 45 minutah presenetljiv izid v Fazaneriji. Aluminij vodi z 2:1.



VIDEO: gol Tilna Pečnika:





GOOOL!!! Še en gol v nekaj več kot 15 minutah, spet pa je zadel Aluminij. V slogu Arjena Robbena je z leve strani proti sredini prodrl Tilen Pečnik, na robu kazenskega prostora ustrelil in zadel! Aluminij spet vodi, tokrat z 2:1.



VIDEO: gol Kevina Žižka:





GOOOL!!! V 33. minuti je Mura prišla do izenačenja. Po lepi akciji je pred gol Aluminija prišel mladi Kevin Žižek in z drugim prvenstvenim golom sezone izid poravnal na 1:1.



VIDEO: gol Lucasa Maria Horvata:





GOOOL!!! Po kotu Aluminija je v svojem kazenskem prostoru z roko igral hrvaški branilec Mure Dragan Lovrić in sodnik Damir Skomina je pokazal na enajstmetrovko. K nalogi je pristopil Lucas Mario Horvat, zanesljivo zadel in Aluminij v Fazaneriji od 26. minute vodi z 1:0.



25. minuta: zdaj pa je bilo nevarno na drugi strani. Po predložku z desne strani in odbiti žogi bi vratarja Mure skorajda presenetil David Flakus Bosilj, a je Matko Obradović žogo odbil v kot.



VIDEO: priložnost Kaia Cipota:





21. minuta: kakšna priložnost za Muro! Z nekaj metrov je z glavo streljal mladi Kai Cipot, a se je z zares spektakularno obrambo izkazal vratar Aluminija Luka Janžeković. Ostaja pri izidu 0:0.



5. minuta: prvi so zapretili gostje. Streljal je Tilen Pečnik, a se je z obrambo izkazal Matko Obradović v vratih Mure.



ZAČETEK TEKME! Bo Mura, ki vodi na vrhu lestvice, a je v prejšnjem krogu nepričakovano izgubila z Bravom prišla do treh točk?



Pred tekmo:

Zadnje dejanje sedmega kroga Prve lige Telekom Slovenije bo potekalo v Murski Soboti. Vodilna Mura bo ob 19. uri, prenos dvoboja bo mogoče spremljati na Planet 2, pričakala Aluminij. Glavni sodnik srečanja bo Damir Skomina, črno-beli pa bi radi dokazali navijačem, kako je bil zadnji poraz v Ljubljani (poraz proti Bravu z 1:2) le posledica slabega dneva, ne pa padca v formi. Mura je v tej sezoni na šestih srečanjih prejela le tri zadetke, vse tri na zadnjih dveh tekmah.



Povsem drugače je pri Aluminiju, ki ima velike težave z doseganjem zadetkov. Po odhodu Hrvata Anteja Živkovića še išče pravega kandidata za naslednika. Kidričani so za zdaj dosegli le tri zadetke, z naskokom najmanj v prvoligaški druščini. Obramba jih je prejela trikrat več, ogromno dela pa se ji obeta tudi tokrat, saj pri Muri ne manjka nevarnih igralcev, ki znajo zatresti mrežo. Prekmurcem je v reprezentančnem premoru nagajala desetdnevna karantena. Treninge v polni obliki so začeli šele v sredo, a je trener Ante Šimundža prepričan, da bi lahko tudi to zadoščalo za uresničitev zadanega cilja, nove domače zmage in ohranitve zajetne prednosti pred zasledovalci.