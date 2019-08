Obeta se vroč ples kroglic, v bobnu tudi Maribor in Olimpija

Med 16 najboljših se je uvrstilo devet prvoligaških klubov. Izmed članov Prve lige Telekom Slovenije ni preboj uspel le ljubljanskemu Bravu, ki ga je v ''prvoligaškem'' spopadu 1. kroga izločil velenjski Rudar. Poleg knapov bodo tako barve prve lige v pokalu Slovenije branili še Maribor, Olimpija, Domžale, Mura, Celje, Triglav, Tabor Sežana in Aluminij, ta po šestih krogih vodi na prvenstveni lestvici.

V osmini finala bo nastopilo tudi sedem drugoligaških klubov. To so Brda, Krško, Gorica, Tolmin, Nafta, Radomlje in Koper. Če bo žreb združil predstavnika iz prve in druge lige, bo imel prednost domačega igrišča klub iz nižje kakovostne lige.

Dvoboji 2. kroga pokala Slovenije bodo odigrani 11. oziroma 18. septembra.