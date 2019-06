Oliver Bogatinov bo skrbel za prihodnost Maribora

Takoj, ko je Oliver Bogatinov pred dvema tednoma sporočil, da se poslavlja od Aluminija, je postalo jasno, da se seli v Maribor. Ne kot trener tamkajšnje članske ekipe, saj je Darko Milanič za zdaj še vedno trdno na vijoličasti klopi, ampak je postal strokovni vodja nogometne šole Maribora in bo skrbel za njegovo prihodnost. To so danes v taboru prvakov tudi uradno potrdili. V tej vlogi bo nasledil Marina Bloudka.

"Vesel in ponosen sem, da sem del vijol’čne zgodbe. Pripravljen sem na nov, velik izziv, z namenom, da vložim vso energijo in znanje v ta projekt. Maribor ima zelo dobro šolo, z velikim potencialom, skupaj z vsemi sodelavci v klubu, s trenerji in igralci, pa bom poskušal prispevati svoj delež, da bi fantje na svoji razvojni poti v nogometni šoli optimalno napredovali," je ob tem povedal 40-letnik, ki Aluminij zapušča po letu in pol.

Aluminij je skorajda popeljal do lovorike

Na njegovo klop je sedel ob koncu leta 2017 in z njim v sezoni 2017/18 obstal v prvi ligi, potem ko je zasedel osmo mesto, ekipo pa drugič v zgodovini kluba popeljal tudi do finala pokala, v katerem je izgubil proti Olimpiji. Ta je bila za Kidričane v pokalu usodna tudi v tej sezoni, a tokrat v polfinalu. V prvenstvu so Kidričani pristali na visokem šestem mestu, po polovici sezone pa so bili najprijetnejše presenečenje Prve lige Telekom Slovenije, saj so prezimili na tretjem mestu.

Bogatinov je pred prihodom v Kidričevo vodil mladinsko šolo Kopra, prej pa bil del strokovnega štaba Olimpije, skrbel za podmladek Al Hilala v Savdski Arabiji, bil trener Mure in pomočnik Nedžada Okčića, ki je leta 2010 s Koprom osvojil njegov do zdaj edini prvoligaški naslov prvaka.