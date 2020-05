Nestrpno odštevajo dneve do zgodovinskega trenutka #video

Pandemija koronavirusa je močno spremenila tudi nogometni svet. Zato pri Muri na čelu s predsednikom Robertom Kuzmičem in tudi s pomočjo zvestih navijačev že iščejo nove rešitve. Koronakriza je poskrbela, da na stadionih ne bo gledalcev, kar se bo v Murski Soboti še kako poznalo, saj se je na 12 domačih tekmah Mure v povprečju zbralo tri tisoč navijačev. Več jih spremlja samo Maribor. Zdaj bodo prazne tribune pomenile tudi bolj prazno klubsko blagajno.

Je pa privržence črno-belih razveselila novica, da je Mura je eden od štirih klubov, ki so v lanski sezoni poslovali pozitivno. Preostali trije so Bravo, Aluminij in Domžale. Za nameček je poslovni izid Mure najboljši med vsemi prvoligaši. Ustvarili so za dobrih 2.300.000 evrov prihodkov. Dobiček je znašal slabih 130 tisoč evrov, čistega dobička je bilo nekaj manj, dobrih 112 tisoč evrov.

A koronavirus zvestih navijačev Mure, trenutno petouvrščene ekipe, ni ustavil, za prvo domačo tekmo proti Taboru bo stekla prodaja virtualnih vstopnic. In spomnimo se, zadnjo tekmo Mure si je v Kidričevem, ki ima 1.300 prebivalcev, ogledalo 1.600 ljubiteljev nogometa. Kaj so še povedali v taboru Mure, pa si lahko pogledate v videoprispevku.

Mura s Kaučičem sklenila profesionalno pogodbo Vodstvo Mure je z 18-letnim branilcem Alanom Kaučičem podpisalo prvo profesionalno pogodbo. Kaučič, ki je produkt Murine nogometne šole, je s črno-belimi iz Murske Sobote podpisal pogodbo do 30. junija 2023, so sporočili iz kluba. Kaučič je sicer v tej sezoni, ki je trenutno prekinjena zaradi epidemije novega koronavirusa, že odigral 180 minut v članski ekipi.

