Nekdanji svetovni prvak okrepil Triglav in začel znova

Kranjski prvoligaški klub Triglav je predstavil novo poletno okrepitev. Na Gorenjskem bo kariero nadaljeval 24-letni Srb Filip Janković. V preteklosti je že nosil dres Domžal in Radomelj, s srbsko reprezentanco do 20 let pa je leta 2015 osvojil naslov svetovnega prvaka. Nazadnje je igral v Španiji.

Gorenjski orli, ki po petih krogih Prve lige Telekom Slovenije na lestvici zasedajo šesto mesto, so v svoje vrste pripeljali starega znanca slovenskih zelenic. Srb Filip Janković se tako vrača v Slovenijo, kjer je pred leti že branil barve Domžal in Radomelj.

"To je zame predvsem možnost za nov začetek, ob tem pa super priložnost za nova dokazovanja. Imam ogromno motivacije in želim moštvu pomagati po najboljših močeh. Prepričan sem, da bom ekipi lahko zelo pomagal do dobrih rezultatov in uresničitve zastavljenih ciljev," sporoča napadalno usmerjeni zvezni igralec, ki je nazadnje nastopal v Španiji za drugo ekipo Cordobe, pred tem pa nabiral izkušnje pri Extremaduri.

Nogometni otrok beograjske Crvene zvezde je kot najstnik nadaljeval športno pot v Italiji. Pri Parmi in Catanii se ni naigral, nato pa srbski izbrani vrsti do 20 let pomagal do naslova svetovne prvakinje (2015). Leto dni pozneje je prišel v Slovenijo, kjer je ostal eno leto, nato pa se preselil v Španijo.

"Doslej je vtis enkraten, govorimo o zdravem in urejenem okolju, kjer je ekipa mlada, a ob tem tudi že z bogatimi izkušnjami iz prvoligaškega tekmovanja. V slačilnici je ogromno perspektive in kakovosti, pa tudi sicer je vzdušje enkratno," je izjavil Janković, ki je navdušen nad vzdušjem v kranjskem klubu. "Za zdaj je vse sijajno," sporoča šesti poletni novinec v vrstah Triglava.

Kranjčane danes čaka pokalni izziv, v prvem krogu pokala Slovenije bodo gostovali pri drugoligašu v Brežicah.