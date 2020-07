Nardin Mulahusejnović iz Maribora v Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosanski nogometaš Nardin Mulahusejnović je zapustil vrste Maribora in se pridružil Kopru, so sporočili na uradni spletni strani vijoličastih. Mariborčani so z 22-letnikom prekinili pogodbo, potem ko si po prihodu v Ljudski vrt v močni konkurenci v napadu ni izboril mesta v prvi enajsterici.