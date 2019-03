Mura samo še točko za Aluminijem

Amadej Maroša je načel mrežo Kidričanov in Muri utrl pot do zmage.

Amadej Maroša je načel mrežo Kidričanov in Muri utrl pot do zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij s 3:0 (1:0). Mura se je s to zmago Aluminiju na petem mestu približala na točko zaostanka.

Nogometaši Mure so v derbiju sredine lestvice Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij in se Kidričanom približali na točko zaostanka. Sobočani so se tako priključili tudi boju za tretje mesto oziroma za evropsko vozovnico, saj dvanajst krogov pred koncem tekmovanja za tretjeuvrščenimi Domžalami zaostajajo le dve točki.

Mura je hkrati zabeležila sedmo zmago v tej sezoni v Fazaneriji, kjer je sicer v spomladanskem delu dvakrat remizirala in visoko premagala Krško, Aluminij pa je doživel osmi poraz v gosteh in tretjega v tej sezoni proti zasedbi trenerja Anteja Šimundže.

Za obe ekipi je bil to zadnji test pred polfinalom pokala Slovenije; Mura bo to sredo gostovala v Ljudskem vrtu, Aluminij pa bo v četrtek gostil Olimpijo.

Nogometaši Aluminija so bili v Fazaneriji brez možnosti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je do treh točk prišla zasluženo in verjetno lažje od pričakovanj. Prav veliko priložnosti za zadetek ni imela, a ko so njeni napadalci prišli do možnosti za spremembo rezultata, so bili natančni in učinkoviti.

Tako je Amadej Maroša v 20. minuti odlično izkoristil natančno podajo Luke Šušnjare in neodločnost obrambe Aluminija ter s šestih metrov z glavo matiral vratarja Luko Janžekoviča.

Podobno je bilo tudi v 54. in 55. minuti, ko so domači dokončno rešili vprašanje zmagovalca. Luka Šušnjara je natančno meril, potem ko ga je Luka Bobičanec lepo zaposlil s petko, Nino Kouter pa se ni pustil zmesti, ko je v hitrem protinapadu prišel na rob kazenskega prostora in videl nebranjen del mreže.

V naslednjem krogu 7. aprila bo Mura gostovala v Novi Gorici, Aluminij pa se bo doma pomeril z zadnjeuvrščenim Krškim.

Spremljanje tekme v živo:

Konec tekme! Mura je zanesljivo prišla do nove zmage, s katero se je Kidričanom na petem mestu prvenstvene razpredelnice približala na samo točko zaostanka.



84. minuta: po strelu z desne strani bi žoga skorajda presenetila vratarja Mure, saj je končala v prečki, a se odbila iz gola.



77. minuta: ni veliko manjkalo in Mura bi vodila s 4:0. Do strela z glavo je prišel Aleksander Bošković, a za las zgrešil.



Gol Nina Kouterja:



GOOOL! No, pa je očitno tudi v Murski Soboti vse odločeno. V minuti so domači nogometaši zadeli še tretjič, v 55. minuti je v polno meril še Nino Kouter.



Gol Luke Šušnjare:



GOOOL! V 54. minuti je Mura povišala vodstvo. Zadel je Luka Šušnjara.



Začetek drugega polčasa! Lahko Aluminij v Murski Soboti pride vsaj do točke ali pa celo popolnega preobrata?



Polčas! Mura na polčas z minimalnim vodstvom.



30. minuta: za nami je pol ure igre, v kateri sta obe moštvi precej izenačeni, prav veliko priložnosti na obeh straneh pa ni bilo.



Gol Amadeja Maroše:



GOOOL! Po napaki obrambe Aluminija je z glavo zadel napadalec Mure Amadej Maroša.



Obramba Matka Obradovića:



8. minuta: priložnost za Aluminij. Od daleč je poizkusil Dejan Petrović, streljal močno in natančno, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Mure Matko Obradović.



Tekma se je začela! Kaj bo ponudila zadnja tekma 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije?



Lep pozdrav iz Murske Sobote! Pred nami je tekma med Muro in Aluminijem, ki bosta že sredi naslednjega tedna dejavna tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja. Mura, ki je na šestem mestu, gosti Aluminij, ki je peti in ima štiri točke več.