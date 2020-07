''Jezus mi je pomagal, lahko ujamemo Olimpijo''

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden in edini. Marcos Tavares je ponovno rešil Maribor. Dolgoletni kapetan in kralj strelcev je z zlatim zadetkom v izdihljajih srečanja proti Muri (3:2) ohranil vijolice v boju za državni naslov. Mariborčani za Olimpijo pet krogov pred koncem zaostajajo štiri točke, večni optimist iz Brazilije je prepričan, da bi lahko ''kanta'' ostala v mestu ob Dravi.

Pobožni napadalec Maribora je bil zadnji adut Sergeja Jakirovića. Vstopil je pri 2:2 in v četrti minuti sodnikovega podaljška poskrbel za vsesplošno rajanje gostiteljev. Zadel je v polno in se v trenutku znašel v objemu soigralcev. ''Hvala za čestitke. Zelo sem vesel, da lahko pomagam svojemu klubu,'' se je 36-letni mladostni veteran Maribora zahvalil novinarki Planet TV Sari Pakiž za čestitke, ko ga je proglasila za vnovičnega zlatega aduta vijolic.

Žoga se je z božjo pomočjo odbila v gol

Vstopil je s klopi in odločil zmagovalca napetega srečanja, s katerim se je sklenil 31. krog Prve lige Telekom Slovenije, Maribor pa še naprej za Olimpijo zaostaja štiri točke. ''Dobro delamo, dobro smo začeli tekmo. Hvala bogu, da mi je Jezus pomagal, ker se je žoga odbila od noge in šla v gol. Ko dobro delamo, pride ven tudi rezultat,'' je kapetan Maribora prepričan, da je dobro delo na treningu obrodilo sadove.

Trenutek, ko je Marcos Tavares odločil zmagovalca:

Tokrat mu je bila naklonjena tudi sreča. Malce pred tem je zadel vratnico, njegov soigralec Amir Dervišević prečko, nato pa je strelski rekorder 1. SNL le našel način, kako spraviti žogo izza hrbta nekdanjega soigralca Matka Obradovića.

Pritisk pri Mariboru prihaja od znotraj

Jezus mu je pomagal do novega zadetka. Foto: Vid Ponikvar Čeprav je star 36 let in je bil v tej sezoni pod vodstvom Darka Milaniča obsojen na manjšo minutažo, prav veliko več pa ne igra tudi pod taktirko Sergeja Jakirovića, čeprav je vendarle dočakal eno tekmo, na kateri je začel od prve minute, je na zadnjih tekmah v imenitni strelski formi. V zadnjih štirih nastopih je dosegel tri zadetke, skupno pa se je v tej sezoni podpisal pod pet golov. Če ne bi dosegel tako pomembnega proti Muri, bi Maribor za Olimpijo zaostajal že šest, za Celjem pa dve točki, tako pa je v boljšem izhodiščnem položaju.

''V Mariboru se čuti vsak dan. Ne prihaja od zunaj, ampak od nas, saj hočemo postati vsak dan boljši. Hočemo delati dobro na vsakem treningu. Olimpija je blizu, oddaljeni smo štiri točke, tako da je vse odprto. Vse je še možno. Imamo priložnost, lahko ujamejo Olimpijo. Moramo le zmagovati svoje tekme, potem pa bomo videli, kaj bo naredila Olimpija. Mi tega ne vemo,'' ostaja optimist in verjame, da lahko Mariborčani kljub porazu na večnem derbiju v Stožicah še ubranijo naslov.

''Zdaj nas čaka težka tekma v Sežani. Vse bomo naredili za zmago, grem naprej!'' ne skriva cilja pred sredino tekmo, po kateri bi se lahko branilci naslova približali največjemu tekmecu na točko razlike.

Prednost pred Škaperjem raste in raste

Tavares je postal junak srečanja in še povišal prednost na večni lestvici strelcev 1. SNL, na kateri se ob njegovem imenu šopiri že številka 154. Najbližji zasledovalec Štefan Škaper jih je zbral dva ducata manj (130), tretjeuvrščeni Kliton Bozgo (111) zaostaja že za 43.

Najboljši strelci vseh časov: 1. Marcos Tavares 154 zadetkov

2. Štefan Škaper 130

3. Kliton Bozgo 111

4. Ermin Raković 109

5. Milan Osterc 106

...

Tudi tokrat se Brazilcu ni uresničila želja, saj novega zadetka ni mogel proslaviti pred navijači. Ljudski vrt je bil znova prazen, Tavares pa je zelo pogrešal podporo s tribun.

V nedeljo se ni mogel prikloniti gledalcem, saj so bile tribune Ljudskega vrta prazne. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Navijači nas potegnejo navzgor. Vedno nas spodbujajo, pomagajo in motivirajo. Ko navijajo za nas, je skoraj tako, kot da bi skupaj z nami igrali na igrišču. Takšne so pač zdaj razmere, ne moremo jih spremeniti. Težko je igrati brez njih,'' priznava Tavares.

V sredo se bo v Sežani lahko dokazoval vsaj pred manjšim številom navijačev in napadal številko 155. Trener Jakirović mu je po dvoboju namenil ogromno pohvalo. Poudaril je, kako bi morali Mariborčani ob prenovi stadiona postaviti strelskemu velikanu, ki predstavlja srce in ponos vijolic, na stadionu kar spomenik!