Iz tabora slovenskih prvakov: Situacija ni enostavna

Nogometaši Maribora so v tem tednu zakorakali v novo poglavje. Slovenski prvaki so že začeli priprave na novo sezono, saj jih kmalu že čakajo kvalifikacije za ligo prvakov. Tekmeca v prvem krogu kvalifikacij bodo dobili na žrebu, ki bo 14. junija. "Sem optimist, osnovo imamo pripravljeno," ob vstopu v pripravljalno obdobje pravi trener Maribora Radovan Karanović.

"Lepo je, da smo nazaj in spet skupaj. Ne še sicer v popolni zasedbi, saj manjka šest reprezentantov, prav tako še ni predvidenih okrepitev, ampak so vsi fantje prišli s pozitivno energijo, kar je zelo spodbudno," je ob ponovnem zboru in vračanju v delovni ritem povedal strateg Maribora Radovan Karanović. Prvi del aktivnosti bodo opravili še v Mariboru, v soboto pa bo sledila selitev v Moravske Toplice. "Nato pa bo zaključni del priprav doma in z ekipo, ki bo nosila največji del bremena v novi sezoni."

Mariborčane čaka zelo zahtevna sezona. Prvič po treh letih bodo branili naslov državnega prvaka, v Evropi pa se bodo predstavili v kvalifikacijah za ligo prvakov, ki ponujajo marsikaj. Evropskih izzivov se vseeno ne bodo lotili z vsemi najmočnejšimi orožji iz prejšnje "šampionske" sezone. Ognjen Mudrinski se po tem, ko se mu je iztekla posoja, zaradi finančnih omejitev skoraj zagotovo ne bo vrnil v Ljudski vrt.

Kot kaže, je Ognjen Mudrinski že odigral zadnjo tekmo v dresu Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

"S trenerskega zornega kota lahko rečem, da smo mi podredili igro Ognjenu. Na zadnjih tekmah je igral poškodovan, morali smo razmišljati, kako ga zaščititi in mu odmeriti napore. Zato bomo ob spremenjenem kadru zagotovo razmišljali, kako poseči po določenih spremembah v igri. Je pa še prezgodaj govoriti o tem, saj zadeve še niso dorečene. Me pa veseli dejstvo, da jedro moštva ostaja nespremenjeno in večina igralcev že pozna našo filozofijo," je kljub temu dejal Karanović.

Kader še ni sestavljen

V Mariboru medtem pred novo sezono še nimajo povsem izoblikovanega igralskega kadra. Ta se bo postopoma. "Zavedamo se, da bo treba nadomestiti nogometaše, ki so odšli. Situacija ni enostavna zaradi specifike poletnega prestopnega roka, tudi preostale ekipe imajo podobne težave. V klubu bomo naredili vse, da pridobimo ustrezne zamenjave in dodamo kakovost na posameznih igralnih položajih. Vsak trener bi si želel čim prej imeti vse igralce na razpolago, a to v poletnem prestopnem roku ni izvedljivo. Kot je to pogosto v navadi tudi med sezono, se bomo morali prilagoditi. Sem optimist, osnovo imamo pripravljeno. Naša igra je zastavljena, z novinci, ki naj bi se nam pridružili v prihodnjih dneh, morda nekateri že v Moravskih Toplicah, pa bomo potem ob uigravanju skušali poskrbeti za nadgradnjo. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da začetek Evrope pričakamo dobro pripravljeni," je še dejal mariborski strateg.

V mariborskem klubu še niso v celoti sestavili igralskega mozaika. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vsi igralci, razen udeležencev reprezentančnih akcij, so začeli delo in bodo dobili tudi priložnost na pripravljalnih tekmah. "Do konca prestopnega roka bomo vedeli, kakšen bo načrt z vsakim posameznikom. Pričakujem pa njihovo visoko stopnjo prizadevnosti in željo po dokazovanju. Zame imajo enak status kot vsi preostali člani ekipe," je za spletno stran mariborskega kluba še povedal Karanović.

