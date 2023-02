Celjane zapustil pomemben član šampionske zasedbe

Vrste celjskega nogometnega kluba, ki je v zimskem prestopnem roku pripeljal številne okrepitve, so v zadnjem obdobju doživele velike spremembe. Celjane je zapustil hrvaški napadalec Ivan Božić, ki jim je v sezoni 2019/20 pomagal do zgodovinskega podviga, naslova državnih prvakov, pod vodstvom zdajšnjega trenerja Romana Pilipčuka pa ni več dobival veliko priložnosti.

Kje bo Ivan Božić nadaljeval kariero? V preteklosti ni manjkalo govoric, da bi se lahko pridružil Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar Celjani so pozimi okrepili zasedbo s številnimi nekdanjimi asi Mure, ki so leta 2021 pomagali črno-belim do državnega naslova. Leto pred tem so bili najboljši v 1. SNL Celjani, tudi po zaslugi hrvaškega napadalca Ivana Božića, nekdanjega upa zagrebškega Dinama, ki je v celjskem dresu zbral 115 nastopov, med strelce pa se je vpisal 26-krat. Petindvajsetletni Hrvat po sporazumnem koncu pogodbe zapušča celjski klub.

V tej sezoni je zbral le osem nastopov, na igrišču prebil nekaj več kot 500 minut, dosegel pa le en zadetek. Ker je postal prosti igralec, se lahko pridruži novemu delodajalcu tudi po koncu zimskega prestopnega roka, ki se je za slovenske klube končal v sredo, 15. februarja.