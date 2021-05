Težave Domžal: Makedonec odigral svoje, prvi strelec vprašljiv za Olimpijo #video

Danes se bosta v derbiju 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije ob 17.15 pomerila Domžale in Olimpija. Vodilni zmaji želijo povišati prednost pred zasledovalci, svoje načrte pa ima tudi rumena družina. Z novo zmago bi se Olimpiji približala na -7 in celo ostala v boju za naslov! Trener Dejan Djuranović, ki danes praznuje 53. rojstni dan, si ne bi mogel želeti lepšega darila kot zmage nad Ljubljančani. Domžale bodo nastopile brez Zenija Husmanija, vprašljiv je nastop Daria Kolobarića.

Danes bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici imeniten nogometni dogodek. Maribor se je s torkovo zmago nad Taborom (2:1) vodilni Olimpiji približal na dve točki zaostanka. Zmaji želijo povečati prednost, saj se zavedajo, da bodo vijolice v nedeljo gostovale v Stožicah, a bodo imele opravka z zelo zahtevnih tekmecem, s katerim se bodo srečale tudi prihodnji teden, ko se bo odločalo o finalistih pokalnega tekmovanja.

Slavljenec Djuranović: Naš cilj so tri točke

Bo kapetan Senijad Ibričić danes pogrešal na delu najboljšega strelca Domžal Daria Kolobarića? Foto: Vid Ponikvar Domžalčani izpostavljajo, kako so v dobrem, pozitivnem nizu, ki bi ga radi nadaljevali. "Predstave so dobre, ekipa je motivirana, potrditev, da zmoremo, sta nam dali zlasti zmagi proti Mariboru. Olimpija je prva na lestvici, ima prednost. V to tekmo gremo z vsem spoštovanjem, naš cilj pa je odigrati dobro tekmo in osvojiti vse tri točke. Tako se bomo tudi pripravili. To bo dobra tekma, o tem sem prepričan," zagotavlja trener Domžal Dejan Djuranović, ki danes praznuje 53. rojstni dan. Mu bodo varovanci čestitali z odmevno zmago, s katero bi še dodatno zapletli boj za naslov državnega prvaka?

To bi bil scenarij, ki bi ga z odprtimi rokami sprejeli tudi v Mariboru in Murski Soboti. "Vsi vemo, kaj pomeni Olimpija v slovenskem nogometu. Vemo tudi, kaj nam ta tekma prinaša. Lovimo mesto pred nami, tako da gremo le na zmago," visokih ciljev, skoka vsaj na tretje mesto, ne skriva niti Benjamin Markuš.

Dejan Djuranović in Benjamin Markuš pred derbijem z Olimpijo:

Domžalčani se bodo derbija z Ljubljančani najverjetneje lotili z nekoliko oslabljeno postavo. Trener Djuranović je naznanil, da je izkušeni Makedonec Zeni Husmani zaradi zdravstvenih težav kot kaže že končal sezono, velik vprašaj pa je potrebno označiti ob Dariu Kolobariću, z 11 zadetki enim izmed najboljših strelcev prve lige.

"Dario se vrača po bolezni, a še ni povsem nared za tekmo," sporoča njegov trener. Nastop Idrijca je tako pod vprašajem, a so v rumenem taboru prepričani, da so ostali fantje dovolj pripravljeni in motivirani, da bi lahko uresničili cilj. Ta pa sliši na ime Evropa.

Domžale želijo po Mariboru iz pokala izločiti še Olimpijo, pred tem pa ji zagreniti življenje še v prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vse bomo naredili, da nam uspe," sporoča današnji slavljenec Djuranović. Evropska vozovnica se mu ponuja kar na dva načina. V prvenstvu ali pa pokalu, kjer se bo prihodnjo sredo, tudi takrat bo v vlogi gostitelja, v polfinalu znova pomeril z Olimpijo. Bi se lahko ponovila izkušnja z Mariborom, ko so mu dvakratni državni prvaki zagrenili življenje v slabem tednu v obeh tekmovanjih?

