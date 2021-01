Domžale na pot z mladimi. Smer? Evropa.

Za nogometaši Domžal, ki so po prvem delu Prve lige Telekom Slovenije na petem mestu, je prvi teden priprav. Trener Dejan Djuranović je zadovoljen in sporoča, da bodo v Domžalah v prihodnosti ponudili še več priložnosti mladim.

Trener Domžal Dejan Djuranović v družbi svojega pomočnika Jana Koširja. Foto: Vid Ponikvar

Domžale so glede afirmacije mladih nogometašev že nekaj časa najbolj primeren slovenski klub, svoj status pa so v zadnjem času z zanje nevsakdanjim kopičenjem izkušenejših nogometašev nekoliko omajale. Zdaj se vračajo na stara pota. Že v prvem delu sezone je v domžalskih vrstah nase opozorilo nekaj mladih, v prvi vrsti seveda drugi strelec lige, 20-letni Dario Kolobarić, če gre verjeti napovedim iz tabora dvakratnih prvakov, pa bo v drugem delu priložnost dobilo še več mladih nogometašev.

V Domžalah, za katerimi je prvi teden priprav, pozimi ne nameravajo krepiti ekipe, medtem ko jih je po neuspešni enoletni epizodi zapustil izkušeni napadalec Predrag Sikimić. Za Domžalčani je prvi teden priprav, osrednji del pa nameravajo opraviti v Umagu.

Prispevek Sare Pakiž na Planet TV:

Priložnost mladim za kaljenje ob izkušenejših

"Z mladimi, ki smo jih priključili iz mlajših selekcij, imamo zadosten kader, tako da se ne nameravamo krepiti. Dobili bodo priložnost. Z njimi bomo delali, da bi se ob izkušenejših nogometaših lahko kalili," nam je, ko smo jih obiskali na pripravah, povedal trener Domžal Dejan Djuranović.

Domžalčani, ki so po zelo slabem začetku sezone v zaključku jesenskega dela ujele sapo in nanizale sedem tekem brez poraza, so trenutno sicer na petem mestu. V klubu ne skrivajo, da je končni cilj Evropa, ki je v Domžalah že stalnica. V tej sezoni Domžalčanov v Evropi sicer ni bilo, so pa v evropskih pokalih nastopali v vseh petih sezonah pred tem.