Dokaz in pojasnilo, kako je sodnik v Ljubljani oškodoval Muro #video

Na razplet nedeljskega srečanja v Ljubljani so vplivali tudi sodniki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je v izobraževalne namene objavila videoposnetek, ki pojasnjuje sodnikom in pomočnikom navodila ter uporabo tehnologije VAR v sorodnih primerih. Nanaša se na dogodke v 19. minuti dvoboja 12. kroga prve slovenske lige med Bravom in Muro (0:0). Dvoboj se ne bi smel končati brez zadetkov, saj so sodniki storili napako, s katero so Muro oškodovali za zadetek Matica Maruška. Prekmurcem jo je zagodla prehitro dvignjena zastavica pomočnika sodnika Manuela Vidalija, zaradi katere si glavni sodnik Mihael Antič ni mogel pomagati s tehnologijo VAR.

Dvanajsti krog 1. SNL, s katerim se je končala uvodna tretjina prvenstvene sezone, se je končala nenavadno. Prav vseh pet tekem se je razpletlo brez zmagovalca. Poraja pa se vprašanje, kakšna bi bila usoda dvoboja v Ljubljani, kjer sta se v deževnem vremenu za točke potegovala Bravo in Mura, branilka naslova, če se v 19. minuti ne bi pripetila napaka Manuelu Vidaliju.

V povezavi z dogodkom v 19. minuti tekme 12. kroga #PrvaLigaTelemach med Bravom in Muro v izobraževalne namene objavljamo videoposnetek, ki pojasnjuje navodila sodnikom in pomočnikom ter uporabo VAR tehnologije v sorodnih primerih. https://t.co/W08104bFqZ — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 5, 2021

Stranski sodnik je prehitro dvignil zastavico, glavni sodnik Mihael Antič pa je kmalu za tem prekinil napad Prekmurcev. Le nekaj trenutkov pred tem, ko je Matic Maruško zatresel mrežo mladega ljubljanskega kluba, po katerem so se privrženci črno-belih spraševali, zakaj si niso delivci pravice pomagali s sistemom VAR. Zlasti po tem, ko je počasni posnetek pokazal, kako se Marin Karamarko, ki je ob izvedbi prostega strela Mitje Lotriča ušel obrambi Brava, ni nahajal v nedovoljenem položaju.

Hrvaški branilec je namučil čuvaja mreže Brava, rojaka Renata Josipovića, v nadaljevanju akcije je do žoge prišel Nik Lorbek in odlično zaposlil Matica Maruška, ki je z neposredne bližine zatresel mrežo Brava. Ker pa je vmes sodnik že prekinil igro zaradi domnevnega nedovoljenega položaja, ni bilo nič od zadetka. Izkazalo pa se je tudi, da zaradi tega ni mogel posredovati niti sistem VAR.

Pomočnik sodnika prehitro (in napačno) dvignil zastavico

Izbranci Anteja Šimundže, ki v tej sezoni branijo naslov prvaka, so še drugič v tej sezoni remizirali z Bravom. Foto: Grega Valančič/Sportida Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je na kanalih Nogometne zveze Slovenije (NZS) v izobraževalne namene objavila videoposnetek, ki pojasnjuje sodnikom in pomočnikom navodila ter uporabo tehnologije VAR v sorodnih primerih, hkrati pa dokazuje, kako je v 19. minuti prišlo do sodniške napake v škodo Mure.

''Ko je zadetek razveljavljen zaradi domnevnega ofsajda (nedovoljenega položaja), lahko sodnik v skladu s Pravili igre VAR izvede pregled pravilnosti odločitve o ofsajdu le v primeru, ko igra pred doseženim zadetkom še ni bila prekinjena. Zato imajo pomočniki sodnika na tekmah z uporabo sistema VAR jasna navodila, da morajo v primeru tesne presoje v zvezi z ofsajdom odložiti znak z zastavico, sodniki pa odložiti žvižg, vse dokler ni dosežen zadetek (oziroma končana napadalna akcija). V konkretnem primeru je pomočnik sodnika v prvi fazi sicer odložil znak z zastavico, vendar je po ubranjenem udarcu prehitro (in napačno) dvignil zastavico, sodnik pa je, sledeč njegovemu znaku, igro prekinil, preden je bil takoj za tem dosežen zadetek. Ker je bila igra torej prekinjena, preden je bil sploh dosežen zadetek, VAR v skladu s pravili ni imel osnove za posredovanje, in napačne odločitve o ofsajdu ni mogel spremeniti,'' je sodniška zveza pojasnila, kako je prišlo do napake, s katero je bila na nedeljskem srečanju na stadionu ŽAK oškodovana Mura.