Bo to novi trener Olimpije?

Čeprav je aktualni slovenski prvak že za ponedeljek sklical novinarsko konferenco, pa naslednik Joaa Henriquesa še ni postal znan. Henriques in Olimpija sta se razšla konec prejšnjega tedna. Portugalski strateg, ki je vodenje kluba prevzel pred začetkom sezone 2023/24, je na 21 uradnih tekmah zbral devet zmag, štiri remije in osem porazov. Olimpija je pod njegovim vodstvom s prebojem v konferenčno ligo dosegla zgodovinski uspeh, a je padec v zadnjem obdobju pri vodilnih v klubu izzval odločitev, da je čas za spremembo.

V javnosti je takoj po odhodu Portugalca završalo, v igri za trenerski stolček pa se je tako pojavilo kar nekaj imen tako svetovnega kot slovenskega nogometa. Kot poroča EkipaSN, pa naj bi v ljubljanskem klubu kaj kmalu postal znan naslednik Henriquesa. To naj bi postal dozdajšnji trener Kopra Zoran Zeljković. Kot je za EkipoSN povedal športni direktor kluba Ivica Guberac, naj bi bili pogovori o prestopu Zeljkovića blizu konca. Obe strani naj bi se dogovarjali le še o dokončni višini odškodnine, potem pa naj bi Zeljković tudi uradno postal novi glavni trener Olimpije.

"Postavil sem zadnje pogoje, Olimpija pa ima zdaj čas do 18. ure, da se odloči. Če bodo v pogoje privolili, Zoran Zeljković odhaja, če ne bodo, so pogajanja končana, Zeljković pa ostaja trener Kopra," je za EkipoSN še dejal Guberac. Višina odškodnine naj bi znašala nekje med 150 in 200 tisočaki. EkipaSN je ob tem še poročala, da naj bi trenerski stolček Kopra, če bo prišlo do prestopa Zeljkovića, nato zasedel Safet Hadžić, ki je v preteklosti vodil tudi Olimpijo.

Preberite še: