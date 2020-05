Bi odpustil Hadžića? Na to ne bi niti pomislil. #video

Pozitivna vibracija za vse, da se prva liga nadaljuje, pove Udovič. "Pred dvema mesecema smo se pogovarjali, kakšen bo to nogomet brez gledalcev na tribunah, to ne bo to. Ampak danes vsi podpišemo, da se igra, četudi brez gledalcev. Važno, da fantje igrajo, da so tekme na televiziji," pravi nekdanji slovenski reprezentant.

Sašo Udovič komaj čaka, da se nogomet vrne tudi na slovenske zelenice. Foto: Vid Ponikvar

Dva meseca brez treningov, trije brez tekem. To je velik izziv. "Tiste dva do tri tedne, ki bodo imeli prvoligaški klubi na voljo za priprave, enostavno ni zadosti, tako da bo z vidika poškodb, z vidika fizične priprave seveda zelo težko."

Največja kluba v državi sta še pred trenerskim izzivom. Trenerju Olimpije Safetu Hadžiću se po pisanju mnogih znova maje stolček, a Udovič je jasen. "Olimpija vodi in to je tisto, kar pove največ. To se pač ne menja, ne glede nato, kaj si želi v Evropi oziroma kasneje. Mislim, da je Safet Hadžić v tem trenutku optimalna izbira za Olimpijo."

Lahko ne bo tudi novincu na klopi Maribora Sergeju Jakiroviću, ki je stopil v velike čevlje Darka Milaniča. "Predvsem tudi, kar se tiče Zlatka Zahoviča, ki je pustil neizbrisen pečat v zadnjem desetletju lahko rečemo. To so veliki koraki, ne v neznano, ampak brez tega dvojca je Maribor popolnoma druga zadeva."

Udovič je zaščitl Safeta Hadžića. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Medtem ko se Olimpija in Maribor ukvarjata z lastnimi težavami, pa iz zasede preži Celje. Gre za priložnost, kot je ni bilo že 10 let! "Ni skrivnost, da Celje igra odlično, je drugi na lestvici, konec koncev Maribor je šele četrti. Tu je še Aluminij, na katerega absolutno je potrebno računati. Mura, ki je vedno nevarna," razmišlja Udovič.

Kaj lahko bi se zgodilo, da bi o prvaku odločal zadnji krog. V Celju po tiho že razmišljajo, da bi postali prvaki v zadnjem krogu doma proti Olimpiji. Nič proti ne bi imel niti Udovič: "Z aspekta lahko rečemo tistih objektivnih ljubiteljev nogometa bi bil to sanjski razplet. Nisem pa prepričan, da bi se Olimpija s tem v trenutku strinjala. Ne delajmo računa brez krčmarja."

