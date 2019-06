Spremembe v tretji slovenski ligi

Po reformi so pri NZS število lig s štirih zmanjšali na dve, in sicer vzhod in zahod. 3. SNL zahod bo sestavljalo 14 ekip, vzhod pa 12. Med temi bo tudi prevaljski Korotan, ki je v prvenstvu 1. MNZ Maribor sicer osvojil četrto mesto, a so imeli nekateri klubi, ki so končali pred njim, težave s pridobivanjem licence za tekmovanje.

3. Slovensko nogometno ligo zahod v tekmovalnem letu 2019/2020 sestavljajo:

1. ND Ilirija 1911

2. NK Tolmin

3. NK Vipava

4. ND Primorje

5. ND Adria

6. MNK Izola

7. NK Bled

8. NK Brinje-Grosuplje

9. ŠD Tabor 69 Vižmarje-Brod

10. NK Svoboda Ljubljana

11. ŠD Šenčur

12. NK Žiri

13. NK Sava Kranj

14. NK Kočevje



3. Slovensko nogometno ligo vzhod v tekmovalnem letu 2019/2020 sestavljajo:

1. ND Dravinja

2. ŠD Šmartno ob Paki

3. NK Bistrica iz Slovenske Bistrice

4. ŠD Videm pri Ptuju

5. NK Šampion

6. NK Zreče

7. NK Odranci

8. NK Ljutomer

9. ŠD NK Veržej

10. ŠNK Radgona

11. NK Podvinci

12. DNŠ Prevalje

