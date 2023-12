Če bo obveljal trend, lahko Celjani že nazdravljajo s šampanjcem

Jesenski prvak Celje lahko z današnjo zmago v Kidričevem prednost pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo poviša na okroglih deset točk. Zmaje v nedeljo čaka zahtevno gostovanje na Bonifiki, kjer bo v ospredju trenerski spopad Hadžić – Zeljković, Bravo bo poskušal upravičiti vlogo favorita proti Rogaški, Mura in Domžale se bodo spopadle za šesto mesto, Radomljami in Mariborčani pa se bodo v sklepnem dejanju 19. kroga spopadli šele v ponedeljek.

1. SNL, 19. krog:

Sobota, 9. december:

Uvodna tekma 19. kroga, s katerim se uradno začenja druga tekmovalna polovica Prve lige Telemach v sezoni 2023/24, se bo začela ob 15. uri v Kidričevem. To je tudi edina današnja prvoligaška tekma v Sloveniji, na njej pa lahko Aluminij čestita gostom iz knežjega mesta za jesenski naslov.

Nogometaši Celja so dosegli največji uspeh v zgodovini kluba leta 2020, ko so postali državni prvaki. V tej sezoni bi lahko ponovili podvig. Imajo lepo prednost pred zasledovalci, jesenski naslov so si matematično zagotovili že po remiju Olimpije z Bravom v nedeljo, danes pa lahko branilcem naslova iz Ljubljane pobegnejo na +10. Statistika sporoča, da je šest od desetih jesenskih prvakov v zadnjem desetletju na koncu tudi osvojilo "kanto", kar je ohrabrujoč podatek za Celjane, še bolj pa jim je lahko všeč ta, da sta jesenska prvaka v zadnjih dveh sezonah šla uspešno do konca in postala državna prvaka.

Sezona Jesenski prvak Državni prvak 2022/23 Olimpija Olimpija 2021/22 Maribor Maribor 2020/21 Maribor Mura 2019/20 Olimpija Celje 2018/19 Maribor Maribor 2017/18 Maribor Olimpija 2016/17 Maribor Maribor 2015/16 Olimpija Olimpija 2014/15 Domžale Maribor 2013/14 Maribor Maribor

Četa Damirja Krznarja želi torej nadaljevati trend, ki sta ga v sezonah 2021/22 in 2022/23 zakoličila Maribor in Olimpija, druga je to počela ravno pod vodstvom Alberta Riere, s katerim so Celjani v uvodnem delu aktualne sezone zagospodarili na prvoligaški lestvici.

Aluminiju v zadnjih tednih v 1. SNL ne gre vse po načrtih. Na zadnjih sedmih tekmah je zmagal le enkrat. Foto: www.alesfevzer.com

Če bodo Celjani zadržali podoben ritem osvajanja točk tudi v spomladanskem delu, takrat se bo na igrišče vrnil tudi Aljoša Matko, bodo na odlični poti, da po štirih letih znova postanejo slovenski prvaki. Danes so favoriti v Kidričevem, kjer je Aluminij med tednom proti Domžalam doživel pravo katastrofo. Rumena družina je na Štajerskem zmagala kar s 5:0, kar tri zadetke pa je dosegel nekdanji "šumar" Danijel Šturm.

Ko so Celjani prvič v tej sezoni gostovali pri Aluminiju, je grofe sploh prvič v karieri vodil Riera, Kidričani pa so namučili Celjane. Dvakrat so vodili, nato pa je Luka Bobičanec v predzadnji minuti Celjanom zagotovil točko (2:2). Če bi se omenjeni rezultat ponovil tudi danes, bi bilo to veliko presenečenje, saj so Celjani ujeli imenitno formo, kar so dokazali tudi med tednom, ko so v Domžalah napolnili mrežo Radomljanov (4:0).

Nazadnje je Rogaška prejela gol po 24 sekundah

Luka Štor je na prvi tekmi med Bravom in Rogaško v Ljubljani zadel v polno že po 24 sekundah. Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski prvoligaški spored se bo začel v Spodnji Šiški že ob 13. uri. Na najmanjši zelenici v 1. SNL se bosta za točke spopadla Bravo in Rogaška. Mladi ljubljanski klub je v prejšnjem krogu v gosteh prekrižal načrte Olimpiji (1:1), z mojstrskim zadetkom je nase opozoril najboljši strelec Brava Matej Poplatnik, Rogaška pa je imela konec prejšnjega tedna manj razlogov za veselje, saj je kljub zgodnjemu vodstvu ostala praznih rok v Murski Soboti (1:3). Na tem srečanju je rdeči karton prejel Emanuel Mihalić, tako da mladi hrvaški branilec ne bo mogel pomagati soigralcem na gostovanju v Ljubljani.

Rogaška je v krstni prvoligaški sezoni za zdaj zmagala le trikrat, eno izmed zmag pa je proslavljala prav nad Bravom, ko je bila boljša od Šiškarjev na domačih tleh. Ko je 22. julija gostovala na stadionu ŽAK, to je bil zgodovinski trenutek za klub iz Rogaške Slatine, saj je odigral prvo tekmo v 1. SNL, je izgubila z 0:2. Dvoboj je začela neslavno, Luka Štor je njeno mrežo zatresel že po 24 sekundah.

Čustvena tekma za Zeljkovića: Ne bomo obupali vse do konca

Safet Hadžić je na zadnjih treh tekmah v 1. SNL s Koprom osvojil le točko. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Derbi 19. kroga bo ob 15. uri na Bonifiki. Koprčani bodo pričakali Olimpijo, nobeden od klubov pa ne more biti zadovoljen z izkupičkom na zadnjih tekmah. Zmaji pogrešajo zmago, če upoštevamo tudi evropske dvoboje, že tri tekme zapored, kar je najdaljši niz, odkar jih vodi Zoran Zeljković. Manj točk od pričakovanj imajo na svojem računu tudi Koprčani, ki so pod vodstvom Safeta Hadžića na zadnjih treh srečanjih osvojili zgolj točko. Hadžić je na trenerskem položaju v Kopru nasledil prav Zeljkovića, tako da se v nedeljo obeta obračun dveh nekdanjih sodelavcev, ki se odlično poznata.

Olimpija se je v tej sezoni že opekla na Bonifiki, v uvodnem krogu, takrat je zeleno-bele vodil še Portugalec Joao Henriques, je izgubila z 1:2. Koprčani, takrat jih je še vodil Zeljković, so ostali neporaženi tudi v Stožicah (1:1), tako da zmaji v tej sezoni sploh še niso ugnali Primorcev. Ker Olimpijo v četrtek čaka še evropska tekma v Bratislavi, s katero se bodo poslovili od konferenčne lige, bi lahko trener zmajev znova posegel po menjavah in rošadah, s katerimi bi osvežil začetno enajsterico.

Portugalec Rui Pedro, najboljši strelec 1. SNL, je na zadnjih treh tekmah ostal brez zadetka in zmage zmajev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kaj pa mladi strateg iz Ljubljane sporoča pred tekmo, na kateri bo prisotno veliko mešanih čustev, saj se bo spopadel z igralci, ki jih je vodil od leta 2021? "Koper bom vedno doživljal drugače. Dobro poznam ekipo in upam, da nam uspe. Ne bomo obupali vse do konca. Naš cilj je prvo mesto. Verjamem, da se bomo v zimskem premoru okrepili in z novo energijo napadali naslov. Najprej seveda želim odigrati preostale tekme tako, kot je treba. Mislim pa, da Olimpija potrebuje okrepitve. Tudi sam imam nekatere želje pri kadrovanju. Kmalu se bomo pogovorili z vsemi fanti in videli, kako naprej," je dal Zeljković vedeti, da ni zadovoljen s kakovostjo trenutnega kadra in da je prepričan, da bi se lahko Olimpija v zimskem prestopnem roku s prihodom določenih igralcev okrepila. Je imel v mislih tudi katerega od nekdanjih varovancev, ki bo v nedeljo branil barve Kopra?

Vroče Domžale na Fazaneriji po peto zaporedno zmago

Napadalec Domžal Danijel Šturm je na zadnji tekmi v Kidričevem dosegel hat-trick. Foto: www.alesfevzer.com Na Fazaneriji, kjer gostitelji pričakuje več gledalcev kot na zadnji tekmi z Rogaško (uradno 550), bo Mura v 19. krogu ob 17.30 gostila Domžale. Črno-beli so z zmago nad Rogaško (3:1), ta je bila šele njihova druga, dosežena na domačem igrišču v tej sezoni, nakazali, da bi lahko v nadaljevanju sezone večkrat osrečili navijače. Če bodo v nedeljo premagali Kosićevo četo, se bodo na lestvici povzpeli na šesto mesto.

Ker pa prihaja v Prekmurje najbolj vroči prvoligaški klub, edini, ki je v zadnjih štirih nastopih osvojil maksimalnih 12 točk, bo pot Mure do želene zmage vse prej kot lahko. Srbski strateg Vladimir Vermezović vseeno verjame, da se bo v nedeljo razveselil domačega uspeha. "Upam, da bomo prekinili to serijo Domžal, saj tudi sami igramo dobro. Ne glede na to, kaj govorijo drugi, vem, česa so zmožni moji fantje in kakšen je njihov odnos na treningih. Pričakujem, da bodo v nedeljo odigrali še eno dobro tekmo," trener Mure ne skriva optimizma. Domžalčani, pri katerih izstopata razigrana strelca Danijel Šturm in Mario Krstovski, tako prihajajo v Mursko Soboto po peto zaporedno zmago.

Maribor želi poglobiti krizo mlinarjev

Oliver Bogatinov in Ante Šimundža sta stara znanca. Danes se bosta po dolgem času pomerila kot tekmeca v 1. SNL. Foto: Mario Horvat/Sportida Sklepno dejanje 19. kroga bo šele v ponedeljek, ko se bosta na stadionu ob Kamniški Bistrici pomerila kluba iz Radomelj in Maribora. Mlinarji so padli v rezultatsko krizo. Štirje zaporedni porazi so jih prikovali na osmo mesto. Radomljani izgubljajo stik z varno sredino razpredelnice, trener Oliver Bogatinov pa išče rešitev, kako predramiti varovance in jih popeljati do boljših, predvsem pa učinkovitejših predstav. Mlinarji že tri tekme zapored niso zadeli v polno, kar je zelo slaba popotnica pred dvobojem z motiviranim Mariborom, ki želi do konca jesenskega dela dobiti vse preostale tekme, nato pa spomladi vstopiti v boj za (naj)višja mesta.

Strateg vijolic Ante Šimundža po zadnji tekmi (3:3 v Kopru) ni bil zadovoljen, v slabo voljo ga je spravila zlasti neodločnost v obrambi. "Ko Maribor zabije tri gole v Kopru, to pomeni, da je bila igra v napadu na visoki ravni. Kar zadeva igro v fazi obrambe in miselnost, pa sta bili zelo mizerni. Ena napaka se zgodi. Da pa se dve ali celo tri, je nedopustno. To se Mariboru ne sme zgoditi," je opozoril. V ekipo se po odsluženi kazni vračata prvi vratar Ažbe Jug in zvezni igralec Blaž Vrhovec, ki se je izkazal na večnem derbiju z Olimpijo (3:1). Dvoboj v Domžalah se bo v ponedeljek pod žarometi začel ob 17.30.

