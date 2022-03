Pogačnikovi močna tekma v Pragi

Pred tem je 30-letna slovenska reprezentantka predčasno s tatamija spravila Nemko Mino Agneto Ricken, Italijanko Raffaello Lelio Ciano in v četrtfinalu po vsega pol minute tudi Švedinjo Matildo Nilsson. V polfinalu je morala proti Avstralki Aoife Coughlan "oddelati" celo borbo, ki jo je dobila z vazarijem.

"Zelo sem vesela, da mi je uspelo tokrat vseh pet dvobojev glavo obdržati na pravem mestu," je Pogačnikova po nastopih razkrila za časnik Delo.

Anja Štangar (do 57 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg) sta tekmovanje končali na devetem mestu. Po eno zmago sta dosegla še Lia Ludvik (do 63 kg) in Tim Demšar (do 81 kg).