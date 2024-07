V Nemčiji razmišljajo o novi olimpijski kandidaturi

Poletne olimpijske igre leta 2028 bodo v Los Angelesu, leta 2032 pa v Brisbanu. Naslednje prosto mesto je za leto 2036 in v Nemčiji je potekala razprava, ali naj se potegujejo za igre, ki bodo sto let po olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Te so bile v tedanji nacistični Nemčiji.

V zveznem proračunu so že rezervirali dva milijona evrov sredstev za morebitno kandidaturo za olimpijske igre. V Nemškem olimpijskem komiteju (DOSB) so se načeloma dogovorili o prihodnji kandidaturi, o naslednjih korakih pa bodo odločali na letni skupščini decembra.

"Zagotovo bomo v prvi polovici leta 2025 podali izjavo, kdo so prosilci, kaj počnemo in kako napredujemo," je za ZDF povedal predsednik DOSB Thomas Weikert.

DOSB si za zdaj prizadeva za kandidaturo leta 2036 ali 2040, za kar naj bi se zanimali Berlin, Hamburg, Leipzig, München in regija Ren-Porurje. Zadnji dve nemški kandidaturi, za zimske igre v Münchnu leta 2022 in poletne igre v Hamburgu leta 2024, so ustavili referendumi.

München je leta 1972 gostil zadnje olimpijske igre v Nemčiji.