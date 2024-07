Slovenska sodnika že na tretje olimpijske igre

Uveljavljena slovenska rokometna sodnika David Sok in Bojan Lah bosta tretjič delila pravico na poletnih olimpijskih igrah. Po Rio de Janeiru 2016 in Tokiu 2021 sta Sok in Lah med 16 sodniškimi pari tudi na bližnjih olimpijskih igrah v Parizu, kjer bodo četrtič nastopili slovenski rokometaši, prvič pa tudi slovenske rokometašice.

Slovenska sodnika sta na olimpijskem turnirju pred tremi leti v deželi vzhajajočega sonca sodila žensko finalno tekmo med Francijo in Rusijo, slednja je nastopila pod olimpijsko zastavo.

Sok in Lah uživata velik ugled v rokometnih krogih. Po glasovanju rokometnih strokovnjakov, novinarjev in rokometnih navdušencev, ki ga je pripravil priznani rokometni portala Handball Planet, sta bila izbrana za najboljši sodniški par v letu 2023.

Lani sta sodila v finalu lige prvakov v Kölnu in v finalu svetovnega prvenstva za ženske na Danskem, Norveškem in Švedskem. Na letošnjem januarskem moškem evropskem prvenstvu v Nemčiji sta delila pravico na polfinalni tekmi med Nemčijo in Dansko.

Od Slovencev sta Štefan Jug in Herbert Jeglič sodila na olimpijskih igrah v Seulu 1988 in v Barceloni 1992. Leon Kalin in Enes Korič sta delila pravico v Sydneyju 2000, Janko Požežnik in Darko Repenšek v Atenah 2004, Nenad Krstič in Peter Ljubič pa v Londonu 2012.

Preberite še: