Rusi in Belorusi ne bodo sodelovali na odprtju iger v Parizu

"Posamezni nevtralni športniki iz obeh držav ne bodo sodelovali v paradi narodov in ekip med slovesnim odprtjem iger, saj so individualni športniki," je po zasedanju izvršnega odbora Moka v Lozani povedal direktor James Macleod. Vseeno bodo športniki teh držav imeli priložnost doživeti dogodek 26. julija, saj bodo lahko na prizorišču, vendar ne bodo potniki na paradi z ladjo po reki Seni. Kot je dodal direktor, bo odločitev o udeležbi ruskih in beloruskih športnikov na zaključni slovesnosti 11. avgusta sprejeta pozneje.

Športniki iz obeh držav so sicer že dobili prepoved udeležbe na odprtju paralimpijskih iger, ki se bodo v Parizu začele 28. avgusta, nekaj več kot dva tedna po koncu olimpijskih iger.

Mok je decembra suspendiral Rusijo z letošnjih iger, a je ruskim in beloruskim športnikom dovolil, da tekmujejo kot nevtralni, če aktivno ne podpirajo ruske agresije v Ukrajini ter niso povezani z rusko vojsko in drugimi varnostnimi silami. Športniki iz Rusije in Belorusije se od februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, soočajo s sankcijami v številnih športnih panogah. V zadnjem letu pa so v številnih olimpijskih športih omejitve vseeno malo omilili in jim pod določenimi pogoji dovolili, da se vrnejo na tekmovanja.

Kot je še povedal Macleod, se je na igre do zdaj uvrstilo 12 ruskih in sedem beloruskih športnikov. Njihova končna udeležba pa bo odvisna od pregleda komisije Moka, ki bo preučila vsakega športnika. Dejal je, da se bo do pregleda verjetno na igre kvalificiralo 36 Rusov in 22 Belorusov.