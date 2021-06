Podpora igram se obrača navzgor

Podpora za izvedbo poletnih olimpijskih iger na Japonskem to poletje se je v zadnjem obdobju, po več mesecih izrazito nenaklonjene javnosti, obrnila navzgor, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ugotovile najnovejše javnomnenjske ankete.

Pred mesecem dni so ankete ugotavljale, da je več kot dve tretjini Japoncev za vnovično prestavitev ali odpoved iger. A s prihodi prvih športnikov in olimpijskih uradnikov se trend nasprotovanja izvedbi iger v predvidenem terminu obrača, piše AFP. "Upam, da se bodo igre odvile z gledalci," je za AFP dejal 54-letni Michiyo Saito v Ota Cityju, severno od Tokia, kjer trenutno gostuje avstralska reprezentanca softballa. Saito je prišel izrazit podporo gostom: "Prišli so od daleč, zato sem jih želel pozdraviti." Kot je dodal, se koronavirusa boji, a je prepričan, da so organizatorji poskrbeli za učinkovite ukrepe. "Zato se mi zdi, da je vse skupaj varno," je dodal Saito.

Organizatorji napovedali ukrepe za zagotavljanje varnosti

Organizatorji so napovedali številne ukrepe za zagotavljanje varnosti na igrah v času pandemije, med njimi dnevno testiranje športnikov in sledenje novinarjem, ki prispejo iz tujine. Z ukrepi želijo dvigniti zaupanje domače javnosti v varno izvedbo. To pa naj bi kazalo učinke, saj se je delež nasprotnikov njihovi izvedbi v zadnjih javnomnenjskih anketah občutno zmanjšal. V začetku meseca je bila že polovica vprašanih za izvedbo iger, javnomnenjska anketa javne radiotelevizije NHK pa je v ponedeljek ugotovila, da 64 odstotkov Japoncev zdaj podpira izvedbo iger v predvidenem terminu od 23. julija do 8. avgusta.

Delež tistih, ki bi igre odpovedali, je padel iz 49 odstotkov v maju na 31 odstotkov, še poroča AFP. Na Japonsko je danes prispel namestnik predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) John Coates, ki si bo v prihodnjih dneh ogledal priprave na igre. Organizatorji pa bodo po pričakovanjih danes predstavili zadnjo različico varnostnih ukrepov za udeležence iger, še dodaja AFP.