Na Japonskem razširili izredne razmere, krepijo se pozivi k odpovedi iger

Na Japonskem so deset tednov pred začetkom olimpijskih iger izredne razmere zaradi pandemije covida-19, ki do konca maja med drugim že veljajo v Tokiu, razglasili še v treh prefekturah, med drugim na Hokaidu na severu države. Krepijo se pozivi k odpovedi olimpijskih iger, peticijo je podpisalo več kot 350.000 ljudi.

"Danes smo se odločili, da območjem, kjer do 31. maja veljajo izredne razmere, dodamo tudi Hokaido, Okajamo in Hirošimo," je sporočil japonski premier Yoshihide Suga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V teh treh prefekturah število novih primerov okužbe z novim koronavirusom zelo hitro narašča, je opozoril.

Z razširitvijo izrednih razmer bodo strožji ukrepi za zajezitev širjenja virusa veljali v 19 od skupaj 47 prefektur na Japonskem, kjer živi približno 70 odstotkov vsega prebivalstva.

Več kot 350.000 podpisov za odpoved iger

Na Japonskem so obenem vse glasnejši pozivi k odpovedi ali vnovični preložitvi olimpijskih iger, ki so jih zaradi pandemije z lanskega preložili na letošnje poletje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Peticijo s pozivom za odpoved olimpijskih iger je podpisalo več kot 350.000 ljudi.

Peticijo je danes skupaj s 351.000 podpisi nekdanji kandidat za guvernerja Tokia Kenji Utsunomiya predal mestnim oblastem in organizatorje iger pozval, naj "dajo prednost življenju". Ne olimpijske igre, prednostna naloga mora biti zaščita življenj ljudi pred novim koronavirusom, je opozoril.

Guvernerko Tokia Yuriko Koike je pozval, naj si prizadeva za preklic iger. Peticijo so poslali tudi Mednarodnemu olimpijskemu komiteju in Mednarodnemu paraolimpijskemu odboru ter lokalnim organizatorjem in japonski vladi. Raziskave kažejo, da je večina prebivalstva naklonjena odpovedi ali ponovni preložitvi olimpijskih iger.

Japonska se v zadnjem času sooča s povečanim številom okužb z novim koronavirusom, stroka pa opozarja, da je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti. Kampanja cepljenja proti covidu-19 je na Japonskem med najpočasnejšimi na svetu, doslej so cepili le približno tri odstotke prebivalstva, poročajo tuje tiskovne agencije.

