Mok poziva k cepljenju športnikov pred tokijskimi igrami

"Olimpijci bi morali poseči po cepivu, ko bo to na voljo širši javnosti," priporoča prvi mož Mok Thomas Bach.

"Olimpijci bi morali poseči po cepivu, ko bo to na voljo širši javnosti," priporoča prvi mož Mok Thomas Bach. Foto: Reuters

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je priporočil, naj se športniki in njihovi spremljevalci cepijo proti novemu koronavirusu, preden bodo odpotovali na poletne olimpijske igre v Tokio. Kot danes piše agencija Kyodo News, je Mok poudaril potrebo po zaščiti zdravja vseh udeležencev iger in varnosti ljudi na Japonskem.

Predsednik Moka Thomas Bach je v telekonferenci z nacionalnimi olimpijskimi komiteji znova poudaril, da je cepljenje proti koronavirusu del ukrepov proti covid-19, ki so jih oblikovali Mok in organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiu in zimskih iger v Pekingu leta 2022.

Priporočilo Moka prihaja v času, ko so dvomi zaradi naraščajočih primerov bolezni covid-19 po svetu, tudi na Japonskem, vse glasnejši.

"Prednost pri cepljenju bi seveda morale imeti ranljive skupine, zdravstveno osebje ter vsi, ki varujejo naše družbe. A olimpijci bi morali poseči po cepivu, ko bo to na voljo širši javnosti," je izjavil Bach.

Cepljenje za olimpijce ne bo obvezno

"Zato spodbujamo vse udeležence olimpijskih in paralimpijskih iger, ki bodo imeli cepivo na voljo, naj ga tudi sprejmejo. Tudi v znak solidarnosti z japonskimi prireditelji ter s preostalimi udeleženci iger," je, kot poroča Kyodo News, še dejal Bach, vendar znova poudaril, da "cepljenje za olimpijce ne bo obvezno".

WHO proti prednostni obravnavi športnikov

Mok je poudaril svoje stališče, da bi morali udeleženci iger sprejeti cepljenje hkrati s splošno javnostjo, potem ko so v ponedeljek uradniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) izrazili nasprotovanje prednostnemu cepljenju športnikov.

Obenem je Mok opozoril tudi na nedavno resolucijo Združenih narodov (ZN), v kateri je bilo navedeno, kako pomembne so olimpijske in paralimpijske igre ter njihovi udeleženci za spodbujanje športa kot prispevka k zdravju in dobremu počutju v skupnostih po svetu.

Mok je vseh svojih 206 članic pozval, naj v posvetovanju z lokalnimi oblastmi ugotovijo stanje glede morebitnega cepljenja športnikov v svojih državah in regijah in mu o tem poročajo v začetku februarja.