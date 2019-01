Le dva kandidata za ZOI 2026

"Kar lahko povemo po uvodnih pogovorih, je to, da gre za dva izvrstna načrta, ki zadoščata zahtevam Mokovih reform, med njimi tudi kasnejše uporabe obstoječih športnih infrastruktur," je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal Bach.

Ne italijanska ne švedska kandidatura nimata zagotovil vladne pomoči, a to Bacha ne skrbi. "Politične težave so prisotne povsod in v vseh odnosih v Evropi. Vedno bo debata okrog velikih projektov. Obe kandidaturi pa imata podporo državnih oblasti."

Kandidatura Stockholma je postala uradna danes - v Lozano so jo zaradi okoljske osveščenosti Švedi poslali v elektronski obliki -, ob tem pa je vodja kampanje Richard Brisius povedal, da so se politiki bali visokih stroškov, ki jih igre prinašajo, a so se podprli kandidaturo in dovolili uporabo mestnih športnih objektov v komercialne namene.

Drugi kandidat sta Milan in Cortina, ki kandidirata skupaj. Foto: Reuters

Švedi bi igre organizirali v in izven mesta, pa tudi dlje. Alpsko smučanje bi gostil Aare, smučarske skoke Falun, tekmovanja v skeletonu in bobu pa bi bila v latvijski Siguldi.

Italijanski olimpijski komite je navkljub številnim vprašanjem ob oddaji kandidature potrdil, da ima vladno podporo, kar je bila največja skrb. Za kakšno podporo vlade gre, pa ni razkril. Tudi Italijani bi uporabili obstoječa prizorišča. Moške smučarske tekme bi gostil Bormio, ženske Cortina, deskarje pa Livigno. Cortina bi gostila tudi tekmovanja v sankanju in bobu, Anterselva na Južnem tirolskem pa biatlon. V Milani bi bila odprtje iger ter olimpijska vas.

Stockholm ter Milano/Cortin d'Ampezzo sta na koncu le odločila in vložila kandidaturo, pred tem so se od nje umaknili Sion, Gradec in Schladming, Erzurum in Calgary.