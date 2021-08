Slovenski osmoljenki tudi v enojcu ostali brez finala

Slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na olimpijskih igrah v Tokiu ostali brez boja za najvišja mesta v disciplini sprint v enojcu na 500 metrov. Obe bosta nastopili v finalu C, ki pomeni boje za uvrstitve od 17. do 24. mesta.

Ostermanova se je v današnji polfinalni nastop uvrstila v sredo neposredno, s prvim mestom v svoji kvalifikacijski skupini, Ponomarenko Janićeva pa je vanj prišla po popravnem izpitu v četrtfinalu.

Danes je Ostermanova v svoji skupini za las zgrešila četrto mesto in bo tako nastopila v finalu C. Enako velja za Ponomarenko Janićevo, ki je v svoji skupini na cilj prišla kot šesta. Na progo se bosta podali ob 5.15.

Boj za odličja v tej disciplini, v katerega sta se uvrstili po dve najhitrejši tekmovalki iz vsake od štirih polfinalnih skupin, se bo začel ob 5.29.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman po torkovem nastopu v dvojcu, ko sta se prevrnili. Foto: Guliverimage

Špela in Anja sta v kajaku dvosedu na 500-metrski razdalji sodili v najožji krog favoritinj, a se jima je pripetila nesreča. V polfinalu sta se le nekaj metrov pred ciljem prevrnili in ostali brez uvrstitve v svoji paradni disciplini.

"To je eden najhujših trenutkov moje kariere. Zgodil se je v najslabšem možnem času, na olimpijskih igrah se mi je pripetilo to, kar se mi ni v vsej karieri. Žalostna sem, težko bo to preboleti," je v solzah po nesrečnem nastopu v dvojcu dejala Ponomarenko Janićeva, ki se ne zaveda dobro, zakaj je prišlo do neljubega dogodka.