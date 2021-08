Pri 51 letih je v Tokiu spisal olimpijsko zgodovino

To mu je uspelo v hitri hoji na 50 kilometrov, kjer je dosegel 35. mesto. Garcia je prvič na olimpijskih igrah tekmoval leta 1992 v Barceloni. Kot zanimivost, prvi trije uvrščeni atleti na letošnjih olimpijskih igrah na razdalji 100 metrov se takrat še rodili niso. A že danes je jasno, da Garcia na olimpijskih igrah v Parizu ne bo nastopil. To atletsko disciplino so namreč umaknili z olimpijskega programa.

V vseh osmih nastopih Jesus Angel Garcia ni uspel priti do medalje. Najboljši rezultat je dosegel leta 2008 na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je zasedel četrto mesto. Vseeno pa se lahko v svoji karieri pohvali z naslovom svetovnega prvaka, ki ga osvojil leta 1993. Navijač Atletica iz Madrida ima tudi rekord v nastopih na svetovnih prvenstvih. Tam je tekmoval kar 13-krat.

🇪🇸 Jesus Angel Garcia 🇪🇸



1992 Barcelona - 10th

1996 Atlanta - DNF

2000 Sydney - 12th

2004 Athens - 5th

2008 Beijing - 4th

2012 London - 19th

2016 Rio de Janeiro - 20th

2020 Tokyo - 35th



51 years of age and still taking it up to the world's best over 50km at the Olympics. pic.twitter.com/wAj728T3K9