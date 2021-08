Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poglejte, kako so sinoči na Brniku presenetili Janjo Garnbret #video

Pozno sinoči je iz Tokia v domovino pripotovala še zadnja slovenska olimpijka in to olimpijka z zlato olimpijsko medaljo. Janja Garnbret se z najtežje in najbolj stresne, a hkrati najbolj izpolnjujoče preizkušnje v življenju, vrača s prvim naslovom olimpijske prvakinje v zgodovini športnega plezanja. In temu primerno so se z njo na Brniku veselili tudi njeni največji podporniki.

Tri dni po največjem uspehu v karieri se je z olimpijskih iger v Tokiu v domovino vrnila Janja Garnbret, prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja.

Čeprav so od njene zmage v olimpijski kombinaciji minili že trije dnevi in se je vmes zgodilo že ogromno stvari, - 22-letna Korošica je med drugim prevzela tudi vlogo zastavonoše na zaključni slovesnosti olimpijskih iger - , je bilo videti, da še vedno jadra na valu dobre volje in adrenalina.

Z najboljšo prijateljico, prav tako plezalko Tjašo Slemenšek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobrodošlica že na letališču

S trenerjem Romanom Krajnikom, ki je k Janjinem uspehu prispeval pomemben delež, sta se po dolgem popotovanju na letališče Brnik vrnila dobro razpoložena, še bolj razigrani pa so bili Janjini navijači in podporniki iz domačega Šmartnega pri Slovenj Gradcu ter njeni plezalni kolegi, ki so jo, oboroženi z navijaškimi rekviziti in plakati, kljub pozni uri čakali na izhodu iz letališke stavbe.

A še prej, kot to veleva zdaj že ustaljeni protokol, ki smo se ga novinarji in olimpijci v teh dneh že dodobra navadili, športnike po prihodu v domovino najprej čaka krajša novinarska konferenca v letališki stavbi, šele nato se lahko prepustijo objemom svojih prijateljev in podpornikov.

Prihod v domovino v družbi trenerja Romana Krajnika. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najtežja tekma v karieri. Janje in njenega trenerja.

Garnbretova, ki ji je na novinarski konferenci čestital tudi vodja slovenske olimpijske delegacije, nekdanji telovadec Miro Cerar, ta je leta 1964, tako kot letos Garnbretova, Primož Roglič in Benjamin Savšek osvojil naslov olimpijskega prvaka, je še enkrat ponovila, da je bila olimpijska preizkušnja zanjo najbolj zahtevna tekma v karieri. Ne samo po fizični, ampak tudi po psihični plati.

Fotogalerija z Brnika (foto: Grega Valančič/Sportida)

"Takega pritiska nisem čutila še nikoli v življenju. Vsi so pričakovali mojo zmago, vsi so si mislili, da imam zlato medaljo že zagotovljeno, a vsi vemo, da v športu, še posebej v kombinaciji športnega plezanja, kjer že ena sama napaka povsem spremeni vrstni red rezultatov, nič ni gotovo. Res mi je bilo izredno težko. Še posebej v kvalifikacijah, kjer se mi pri hitrosti ni izšlo tako, kot bi si želela.

V finalu je bilo drugače. Rekla sem si, če ne zdaj, kdaj sploh? Nisem želela zavreči dveh let trdega dela. Že po hitrosti sem vedela, da je to moj dan in odvil se je sanjski scenarij," je spomine na tekmo kariere obnovila olimpijska prvakinja v kombinaciji športnega plezanja, prva v zgodovini.

"Nisem želela zavreči dveh let trdega dela." Foto: Grega Valančič/Sportida

S tem se je strinjal tudi Janjin trener Roman Krajnik, ki je dejal, da je bila olimpijska preizkušnja z naskokom najtežja tekma v njegovi dolgoletni trenerski karieri.

Po sprejemih nekaj počitka, a ne za dolgo

Garnbretovo tudi v prihodnjih dneh čaka natrpan urnik. Že jutri se bo ob 21. uri udeležila sprejema olimpijcev na Kongresnem trgu v Ljubljani, dan pozneje pa jo ob 18. uri pričakujejo v domačem Slovenj Gradcu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Sledilo bo nekaj dni zelo težko pričakovanega dopusta, da, kot pravi Garnbretova, sploh dojame, kaj vse se je zgodilo v Tokiu in si zares odpočije, saj toliko kot je trenirala zadnji dve leti, ni trenirala še nikoli.

Svojo dominantnost bo v umetnih stenah spet lahko dokazovala že čez manj kot mesec dni, 3. in 4. septembra, ko bo v Kranju nastopila na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.

Garnbretovo že danes čaka nov sprejem. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se bo udeležila sprejema slovenske olimpijske reprezentance, v sredo pa jo čaka sprejem v Slovenj Gradcu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Plan sta sestavila zgolj do olimpijskih iger

Kaj sledi, ostaja nejasno, priznava najbolj raznovrstna športna plezalka na svetu. "Z Romanom sva namreč načrt pripravila samo do avgusta, saj so bile olimpijske igre edini cilj te sezone. Kaj točno sledi, še ne vem. Vedno sva govorila, da bova naslednji teden pripravila plan, pa ga nikoli nisva," se je zasmejala šele tretja slovenska športnica v samostojni Sloveniji z zlato olimpijsko medaljo, in se vprašujoč ozrla proti trenerju.

Letos bo še nastopala v hitrostnem plezanju. 30. oktobra bo tekmovala na zadnji tekmi v "speedu" v tej sezoni, a še prej jo v Kranju čaka domača tekma svetovnega pokala v težavnosti. Kvalifikacije bodo na sporedu 3. septembra, finale pa dan pozneje. Foto: Anže Malovrh/STA

Za zdaj je gotovo le to, da bo nastopila na zadnji tekmi v hitrostnem plezanju v Jakarti v Indoneziji (30. oktobra), je potrdil Krajnik, medtem ko njena udeležba na svetovnem prvenstvu v Moskvi (16. do 21. september) še ni povsem gotova.

Tako kot ni gotovo, ali bosta z Garnbretovo hitrostno plezanje oz. ti. "speed" (gre za plezanje po vedno enaki steni z enako postavljeni oprimki, kjer o zmagovalcu odloča čas) obdržala v svojem procesu treninga.

Na olimpijskih igrah v Parizu bo hitrost ločena disciplina

Na naslednjih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 bodo namreč plezalcem podelili (že) dva kompleta medalj. Hitrostno plezanje bo v mestu ljubezni na sporedu kot ločena disciplina, medtem ko bosta balvansko in težavnostno plezanje na programu v kompletu, a ni še jasno, kakšno bo vrednotenje teh dveh disciplin.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na dan tudi po 400 kilometrov

Korošica, ki v umetnih tekmovalnih stenah deluje bolj prepričljivo kot kdorkoli drug, je še povedala, da ji kljub neštetim uram na treningu in v avtomobilu (na dan je prevozila tudi po 400 km) nikoli ni bilo težko trenirati, niti ji ni bilo odveč.

"Vedela sem, kaj si želim in zakaj treniram. Bilo je naporno, a če veš, zakaj delaš in imaš motivacijo, da boš nekaj dosegel, potem ti tudi to ni težko."

Na olimpijski premieri športnega plezanja v Tokiu je nastopila tudi Mia Krampl, ki je osvojila 18. mesto. Foto: Anže Malovrh/STA

Z Dončićem se še vedno nista srečala

Z njenimi besedami bi se bržkone strinjal tudi njen vrstnik Luka Dončić, eden največjih zvezdnikov letošnjih olimpijskih iger.

Zanimivo je, da se Garnbretova in Dončić še nista uspela spoznati, kljub temu, da sta bila del iste olimpijske odprave, da sta bivala v isti olimpijski vasi in da je Korošica hitrostno plezanje trenirala tudi v Dallasu, kjer Dončič živi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Košarkarje sem videla po tekmi z Avstralijo, a ker so izgubili, nisem želela drezati za skupno fotografijo," je razkrila Garnbretova. Priložnosti za sebek ne bo niti na današnjem druženju olimpijcev, saj so s Košarkarske zveze Slovenije sporočili, da košarkarjev zaradi obveznosti tam ne bo.

Slovenija je v Tokiu v športnem plezanju imela še eno predstavnico. Mia Krampl je v kombinaciji zasedla 18. mesto in se ji ni uspelo prebiti v osmerico finalistk. Kramplova, njen trener Anže Štremfelj, glavni trener Gorazd Hren in trener Luka Fonda so v domovino pripotovali že včeraj.