Pekel za Primoža Rogliča

Cestno kolesarstvo bo na olimpijskih igrah v Tokiu dobilo sklepno dejanje v sredinih jutranjih urah, ko bosta na sporedu moški in ženski kronometer. Slovenija bo imela svojega predstavnika v Primožu Rogliču, tega v boju za medalje čaka izjemno težka 44,2 kilometra dolga trasa. Na progo se bo podal ob 9.01 s pravljično številko 7, kronometer pa se bo začel ob 7. uri.

Po velikem zmagoslavju Richarda Carapaza na cestni dirki na olimpijskih igrah in velikem bronu Tadeja Pogačarja, ki je nadgradil drugo zaporedno zmago na sloviti dirki Tour de France, s katerim je Sloveniji prikolesaril zgodovinsko medaljo na največjem športnem dogodku, je čas še za drugo preizkušnjo za cestne kolesarje. Pred njimi je namreč 44,2 kilometra dolga preizkušnja na čas, ki bo sestavljena iz dveh krogov po 22,1 kilometra.

Pred petimi leti v Riu se je velikega zlata veselil Švicar Fabian Cancellara, kar je bilo njegovo drugo zlato na olimpijskih igrah, potem je bil v kronometru najhitrejši že v Pekingu leta 2008, kjer je povrhu vsega zablestel še s srebrno medaljo na cestni preizkušnji.

"Bo poseben izziv. Ni posebne filozofije."

Šest kolesarjev, ki so bili v Braziliji med najboljšimi desetimi, bo nastopilo tudi v Tokiu, vendar niso v najožjem krogu favoritov za zlato medaljo. Največ oči je uprtih v Italijana Filippa Ganno, ta v zadnjih letih blesti na kronometrih, belgijski dvojec Wout van Aert in Remco Evenepoel, Nizozemca Toma Dumoulina, ki je bil v Riu srebrn, Avstralca Rohana Dennisa, Američana Brandona McNultyja in jasno slovenskega šampiona Primoža Rogliča.

Slovenski navijači upajo, da se bo vmešal v boj, čeprav je imel težave na cestni dirki, na kateri je Tadej Pogačar osvojil bronasto medaljo. Posledice padca na Touru so očitno še prisotne. "Kot kaže, najhujši napori razkrivajo te težave. Že na začetku so me mučili hudi krči. Res ni bilo prijetno kolesariti. Na srečo sprva tempo ni bil prehud, tako da sem se lahko malce raztezal. Pravzaprav sem lahko vesel, da sem olimpijsko dirko sploh končal," je po cestni dirki razlagal Roglič.

Spodbuden podatek je, da je slovenski kolesar na nedavnem Touru kljub bolečinam dobro odpeljal vožnjo na čas v peti etapi. "Sama trasa je v bistvu precej razgibana, neke prave ravnine ni. Ravnina je, kot rečemo, po klancu navzgor. Tudi na dirkališču je zelo razgibano. Bo poseben izziv. Ni posebne filozofije. Čim hitreje dol, skozi ovinke nekako priti skozi, po klancu navzgor pa pritisniti čim bolj na pedala, da gremo čim hitreje gor. To je nekako glavni fokus, predvsem poskusiti iztisniti vse iz sebe in potem bomo videli, kako bo šlo," je Roglič spregovoril za nacionalno televizijo pred sredinim nastopom.

"Primožu proga ustreza"

Kako je osvojiti medaljo na kronometru, nekdanji skakalec zelo dobro ve, saj je bil leta 2017 na svetovnem prvenstvu v Bergnu srebrn. Zdravi Roglič bi bil med osrednjimi kandidati za najvišja mesta, sredino jutro pa bo pokazalo, kako se bo počutil na kolesu. Ne smemo prečrtati še drugih odličnih kronometristov, kot so Francoz Remi Cavagna, Danec Kasper Asgreen, Švicar Stefan Küng …

"V zvezi z njim sicer nočem biti preveč optimističen, da se ne bi zmotil kot pred cestno dirko, ampak res težav ne vidim. Proga mu ustreza, je motiviran, zadnje dni smo tudi dobro trenirali. Tako da sem optimist. Zagotovo sodi v krog favoritov in upam, da se mu bo izšlo. Meni je proga všeč, menim, da je tudi Primožu," je dejal selektor Andrej Hauptman, ki trdi, da je proga za kompletne kronometriste.

Aktualni svetovni prvak Filippo Ganna je eden od glavnih favoritov za zlato medaljo. Foto: Reuters

Do medalje 38 kolesarjev čakata dva kroga, v katerih bodo morali prekolesariti 846 višinskih metrov. Vse skupaj se bo dogajalo na hribovitem predelu okoli dirkališča Fuji International Speedway, ki je v prejšnjem stoletju gostilo dirke najboljših dirkačev formule 1.

Pekel na vožnji na čas

Po štartu bo sledila vožnja po klancu navzdol, ko se bo začel prvi trenutek resnice. Pred kolesarji bo petkilometrski klanec na najvišjo točko dneva (676 m. n. v.) – v tem delu bodo naredili dobrih dvesto višinskih metrov. O igranju golfa med vožnjo ne bodo razmišljali, čeprav se bodo peljali mimo dveh igrišč za golf, saj bodo osredotočeni na kar najbolj idealno linijo. Sledila bosta spust in prvi prihod na dirkališče.

Kaj bo telo dovoljevalo Primožu Rogliču? Foto: Anže Malovrh/STA

A se tu zgodba ne bo končala. Nadaljevala se bo razgibana trasa in sledil bo še en krog do cilja. Na trasi bo malo ravninskih odsekov, zato bo olimpijska proga zelo zahtevna. In če dodamo še vlažno ozračje, je jasno, da čaka kolesarje pekel. Pred tem pa se bodo že ob 4. uri za odličja pomerila dekleta, na štartu je 25 kolesark.