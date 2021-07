Živa Dvoršak sedma v svojem prvem olimpijskem finalu

Dvoršakova se je na svojih tretjih olimpijskih igrah prvič prebila v veliki finale, najbolj zahtevno strelsko preizkušnjo pa je končala na sedmem mestu. Uvodni strelski nastop v klečečem položaju je s 151,6 kroga končala na osmem mestu s krogom zaostanka za Srbkinjo Andreo Arsović. V uvodnih štirih strelih v ležečem položaju je nanizala sijajno serijo - po dvakrat je zadela 10,8 in 10,7 kroga - ter se prebila na drugo mesto, po petnajstih strelih v ležečem položaju pa se je s 155,5 kroga končala na sedmem mestu.

Ljubljančanka v stoječem položaju ni zmogla nadoknaditi zaostanka. Začela je spodbudno, po treh strelih napredovala na peto mesto, nato pa v četrtem, petem in šestem strelu zadela zgolj 9,5, 9,2 in 9,7 kroga ter znova zdrsnila na sedmo mesto. V zadnjih devetih strelih se je borila kot lev, velikega zaostanka pa ni zmogla nadoknaditi in je skupaj z Arsovićevo prva zapustila finalno prizorišče.

"Uvrstitev je lepa, ni pa za mano najbolj žlahten dan"

"Res sem zadovoljna s finalom, tam sem odgarala, a ni zagrabilo kot bi bilo treba. Uvrstitev je lepa, ni pa za mano najbolj žlahten dan. Sem pa vesela, da sem izkusila še to in imam v zbirku tudi to finale in lahko rečem, da sem v strelstvu vse izkusila. Rajmond (Debevec op. STA) je vedno govoril, da je finale olimpijskih iger nekaj drugega, da ti puška z rok pade. Tudi zato sem vesela, da sem psihično zdržala, saj tega na opisan način nisem čutila," je po tekmi povedala prva slovenska ženska finalistka olimpijskih iger v strelstvu. Foto: Anže Malovrh/STA

Cilji v finalu so bili še višji od končnega sedmega mesta. "Ko si enkrat v finalu, želje zrastejo. Ob tem sem v zadnjih dveh, treh sezona nizala vrhunske izide z malim kalibrom. Seveda sem se zato spogledovala tudi s kolajno. V finalu je bilo osem vrhunskih strelk in vedela sem, da bo treba od začetka do konca oddelati brez večjih napak. Jaz sem jih žal nekaj imela."

"Čestitam vsem dobitnicam kolajn. Danes bi se jim bilo težko približati. Sama večjih napak sicer nisem storila, bilo pa je nekaj slabših strelov, ki jih nisem zaznala. Bilo je tudi nekaj odličnih, želela pa bi si še kakšnega več," je še dodala 30-letna strelka Olimpije.

Najboljši olimpijski rezultat

Dvoršakova je na letošnjih igrah v Tokiu dosegla svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev. Pred devetimi leti v Londonu in letos na Japonskem je v disciplini zračna puška na 10 metrov obakrat zasedla 11. mesto, pred petimi leti v Londonu pa je tekmo končala na 17. mestu. V disciplini malokalibrska puška trojni položaj je v Braziliji zasedla 30., v Londonu pa 36. mesto.

Varovanka trenerke Polone Sladič je v tej sezoni v strelskem maratonu v New Delhiju dosegla prvo zmago na tekmah za svetovni pokal, zablestela pa je tudi na letošnji preizkušnji v Osijeku, kjer je v generalki za olimpijske igre v Tokiu v zračni puški zasedla drugo mesto.

Dvoršakova se je na evropskih prvenstvih petkrat prebila tudi v veliki finale v disciplini zračna puška 10 metrov. Najboljša je bila na letošnjem evropskem prvenstvu v Osijeku, kjer je osvojila srebrno odličje, v Odenseju 2013 pa je bila bronasta. V Vierumäkiju 2012 je zasedla sedmo, v Moskvi 2014 in Györu 2016 pa osmo mesto.

Tudi kvalifikacijski nastop je končala na sedmem mestu. Foto: Anže Malovrh/STA

Tudi v kvalifikacijah sedma

Dvoršakova je v današnjih kvalifikacijah na olimpijskem strelišču Asaka zadela 1173 krogov, od tega 390 v klečečem, 398 v ležečem in 385 v stoječem položaju, kar je bil sedmi najboljši dosežek. V prvem delu tekmovanja je bila najboljša Rusinja Julija Zikova s 1182 krogi, za njo so se uvrstile Američanka Sagen Maddalena, Nemka Jolyn Beer (obe 1178), Rusinja Julija Karimova (1177), Srbkinja Andrea Arsović (1175), Švicarka Nina Christen (1174) in Norvežanka Jaennete Hegg Duestad (1171).

Začelo se je sicer slabo s serijama s 95 in 97 krogi. "To je 120 strelov, tekma, ki traja skoraj tri ure. Po prvih dveh serijah ni še nič izgubljeno. Težje je bilo proti koncu tekme stoje, kjer pa sem se uspela vrniti in z borbo do zadnjega strela sem si priborila finale."

Izidi, finale: 1. Nina Christen (Švi) 463,9 (1174)

2. Julija Zikova (ROK) 461,9 (1182)

3. Julija Karimova (ROK) 450,3 (1177)

4. Jaennete Hegg Duestad (Nor) 439,9 (1171)

5. Sagen Maddalena (ZDA) 427,8 (1178)

6. Jolyn Beer (Nem) 417,8 (1178)

7. Živa Dvoršak (Slo) 406,2 (1173)

8. Andrea Arsović (Srb) 402,4 (1175)



* Opomba: v oklepajih so zapisani izidi iz kvalifikacijskega dela

