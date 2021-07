Nizozemski teniški igralec pozitiven, v samoizolacijo tudi veslači

Nizozemska teniška dvojica Jean-Julien Rojer in Wesley Koolhof se je morala odpovedati nadaljevanju olimpijskega turnirja, ker je bil Rojer pozitiven na testiranju za morebitno okužbo z novim koronavirusom, je sporočila Mednarodna teniška zveza (ITF). Za samoosamitev pa so se zaradi okužbe trenerja odločili v nizozemski veslaški ekipi.

Osmopostavljena dvojica je bila uspešna v prvem krogu teniškega turnirja v Tokiu in bi se morala v drugem pomeriti z Novozelandcema Michaelom Venusom in Marcusom Daniellom, ki sta se tako brez boja že uvrstila v četrtfinale.

Težave v nizozemski olimpijski reprezentanci pa imajo tudi veslači, ki so se osamili od preostalih tekmovalcev, potem ko so pri enem od športnikov v ekipi, trenerju in članu osebja potrdili okužbo z novim koronavirusom. Vsi rezultati testov, ki so jih prejeli danes, so bili sicer negativni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da je trener nizozemskih veslačev Josy Verdonkschot pozitiven, zaradi česar mu je odrejena desetdnevna karantena, je nizozemski olimpijski komite sporočil že v nedeljo. Dva dni prej so okužbo potrdili pri 21-letnemu tekmovalcu v enojcu Finnu Florijnu, že prejšnji teden pa je bil pozitiven tudi eden od članov osebja nizozemske ekipe.

Nizozemski mediji so v nedeljo poročali, da so nekatere ekipe pozvale k osamitvi Nizozemcev od preostalih, kolikor je le mogoče. Danes je direktor nizozemskih veslačev Hessel Evertse povedal, da uradnih tesnih stikov ni bilo, a so se vseeno odločili za samoosamitev.

"Ker uradnih tesnih stikov ni bilo, uradno ni potrebe za to," je Evertse dejal po poročanju AFP. A so se vseeno odločili za tak ukrep. "Da bi pridobili zaupanje drugih držav in zlasti prostovoljcev, z veseljem sodelujemo," je sporočil.

Na olimpijskih igrah v Tokiu danes ni tekem v veslanju. Na sporedu bi morale biti v torek, a so jih zaradi neugodne vremenske napovedi preložili na prihodnje dni.

Novi koronavirus tako še naprej kroji usodo olimpijskih iger, ki so bile zaradi pandemije preložene za leto dni. Skupaj so na največjem športnem dogodku doslej zabeležili 148 pozitivnih primerov, med njimi tudi pri 16 športnikih.

Preberite še: