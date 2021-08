Napad na medaljo, a tokrat brez taktiziranja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman bosta v disciplini K-2 na 500-metrski razdalji lovili olimpijsko medaljo. Njun polfinale bo na sporedu zjutraj ob 3.23, morebitni finale pa ob 5.46 po slovenskem času.

Jasno je, da Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sodita v najožji krog tekmovalk, ki se bodo v kajaku dvosedu potegovali za olimpijsko medaljo. Naši kajakašici sta pred olimpijskimi igrami dejali, da se bosta osredotočali samo nase in da ne bosta gledali na ostale posadke.

Če sta primorski kajakašici v ponedeljkovih kvalifikacijah in četrtfinalnem nastopu še nekoliko taktizirali, bosta morali v polfinalu iti na vso moč. "Treba bo dati vse od sebe, da se sploh uvrstiva v finale. Upam, da bom danes tako mirno spala, kot sem danes, saj bova potrebovali čisti glavi in spočito telo. Nadejava se uvrstitve v finale, v njem pa bova imeli visoke cilje," je po uvrstitvi v polfinale povedala Anja Osterman.

Tokrat brez taktiziranja Foto: Anže Malovrh/STA

Špela in Anja sta na največjih tekmovanjih že dosegali medalje. Na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2019 sta bili tretji, dve leti pred tem v Račicah na svetovnem prvenstvu prav tako tretji.

Letos sta tekmovali na evropskem prvenstvu v poljskem Poznanju in bili peti. To je bila zanju šele prve tekma na največjih tekmovanjih, ko se nista uvrstili na stopničke. Kot sta nam pred kratkim v intervjuju zaupali, sta bili takrat daleč od prave forme.

Za Špelo Ponomarenko Janić so to že četrte olimpijske igre, za enajst let mlajšo Anjo Osterman pa šele prve.