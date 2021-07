Mednarodna judoistična zveza opozorila trenerja zaradi klofutanja

#Tokyo2020: Martyna Trajdos defends judo coach Claudiu Pusa after being slapped, shaken on live TV. https://t.co/ppVybUW4Mi pic.twitter.com/8Uphogb6mZ — The West Australian (@westaustralian) July 28, 2021

Trajdosova je pojasnila, da gre za ritual, ki ga je izbrala sama in s katerim jo trener dodatno "podžge" pred nastopom.

V torek je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek 54-letnega trenerja, ki je Trajdosovo pred dvobojem v Tokiu prijel za kimono in jo močno stresel in na hitro oklofutal. Judoistka, ki je med drugim tudi nosilka brona z lanskega evropskega prvenstva, mu je nato na kratko pokimala in se podala na tatami.

Po ogorčenju javnosti je Trajdosova svojemu trenerju takoj stopila v bran z zapisom na svojih družbenih omrežjih. "To je ritual, ki sem ga izbrala pred tekmovanjem. Moj trener je naredil samo to, kar sem želela, da me spodbudi," je poudarila in ocenila, da v torek to očitno ni bilo dovolj. V dvoboju z Madžarko Szofi Ozbas v kategoriji do 63 kg je namreč izgubila. V isti kategoriji je Slovenka Tina Trstenjak osvojila srebrno kolajno.

Medtem so pri mednarodni zvezi očitno drugačnega mnenja. "Judo je izobraževalni šport in ne more tolerirati takšnega vedenja, ki je v nasprotju z moralnim kodeksom juda," so danes poudarili in trenerju nemške judoistke izdali resno uradno opozorilo.