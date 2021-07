Irski telovadec potrdil čvrstost olimpijskih postelj #video

Ameriški časnik New York Post je poročal, da so postelje v olimpijski vasi v Tokiu namenoma precej krhke in ne dovolj vzdržljive za spolne odnose, da bi s tem promovirali socialno distanco. Toda njihove navedbe je ovrgel irski telovadec Rhys McClenaghan. Ta se je posnel pri vztrajnem skakanju po postelji.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

"Postelje naj bi bile narejene tako, da na njih ne bi bilo spolnih odnosov. Da, narejene so iz lepenke, očitno naj bi se zlomile ob nenadnih gibih. To so lažne novice," je McClenaghan dejal v posnetku na Twitterju.

Na uradnem profilu olimpijskih iger, ki bodo v Tokiu med 23. julijem in 8. avgustom, so se Ircu zahvalili za "razbitje mita" in dodali, da so postelje čvrste.

Poročilo v New York Postu je temeljilo na objavi ameriškega dolgoprogaša Paula Chelima na Twitterju. Ta je dejal, da so postelje kartonske zato, da ne bi bilo intimnih odnosov med športniki.

"Postelje bodo zdržale le težo ene osebe, da bi se izognili situacijam zunaj športnih tekmovanj," je zapisal Chelimo.

Več tisoč športnikov bo stanovalo v olimpijski vasi. Foto: Guliverimage

Že januarja zatrdil, da postelja prenese 200 kilogramov

To sicer ni bilo prvič, da je bila pod vprašajem "nosilnost" postelj. Januarja je proizvajalec Airweave zatrdil, da postelja prenese 200 kilogramov in da je bila temeljito testirana. S tem se je odzval na navedbe avstralskega košarkarja Andrewa Boguta, ki je dvomil o čvrstosti postelj.

"Če bosta v postelji le dve osebi, bi ta morala zdržati breme," so dejali pri podjetju.

Več tisoč športnikov bo stanovalo v olimpijski vasi. Čeprav ves čas opozarjajo pred nepotrebnimi stiki, pa bodo organizatorji olimpijcem vendarle namenili 160 tisoč kondomov. "Toda to ni za uporabo v olimpijski vasi," so za francosko tiskovno agencijo AFP dodali organizatorji iger. Kondome naj bi namreč športniki nesli s sabo v svoje države in pomagali pri ozaveščanju o aidsu.