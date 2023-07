V Luksemburgu so opravili žrebe za evropska klubska tekmovanja v prihajajoči sezoni. Prve tekmece in tekmice sta dobila tudi slovenska predstavnika ACH Volley in Calcit Volley ter reprezentanti in reprezentantke. V Ljubljani bosta v okviru lige prvakov gostovala slovenska reprezentanta Jan Kozamernik (Trenitno) in Klemen Čebulj (Rzeszow).

Žreb v ligi prvakov je odločil, da bodo odbojkarji ACH Volley igrali v atraktivni skupini B. V tej so še italijanski Trentino, s katerim bo v Ljubljano prišel slovenski reprezentant Jan Kozamernik, poljski Rzeszow Klemna Čebulja in francoski Tours, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Odbojkarice Calcit Volleyja iz Kamnika bodo med evropsko elito igrale tretjič (pred tem so v ligi prvakinj sodelovale leta 2016 in 2020). Kamničanke bodo igrale v zahtevni skupini C, kjer jih čakajo dvoboji s turškim prvakom Fenerbahčejem, poljskimi prvakinjami iz Lodža in nemškimi podprvakinjami iz Potsdama. Gorenjke so med evropsko elito pred tem igrale v letih 2016 in 2020.

Kamničanke bodo po letu 2020 spet del lige prvakinj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za mesto v ligi prvakov se bodo borili še trije slovenski reprezentanti. V dresu grškega Olympiacosa bosta Alen Pajenk in Tonček Štern nastopala v drugi kvalifikacijski skupini, skupaj z beograjskim Partizanom in bosanskim Radnikom iz Bijeljine.

Urbana Tomana z romunsko Arcado Galati sprva čakajo kvalifikacijski dvoboji z zagrebško Mladostjo in španskim prvakom Las Palmasom. Zmagovalci štirih skupin prvega dela se bodo prebili v drugi del kvalifikacij, od tam pa najboljši dve ekipi v redni del lige prvakov.

V pokalu evropske odbojkarske zveze bodo od začetka v novi sezoni nastopale le odbojkarice Nova KBM Branika. Slovenske pokalne prvakinje je žreb neposredno uvrstil v osmino finala. Na prvi stopnici bodo proste tudi slovenske podprvakinje iz novogoriške ekipe Gen-i Volley. Na prve tekmice v evropskem pokalu Challenge bodo čakale v šestnajstini finala.

V pokalu evropske odbojkarske zveze bodo od začetka v novi sezoni nastopale le odbojkarice Nova KBM Branika. Foto: Sportida

V pokalu Challenge bodo zaigrale tudi štiri slovenske moške ekipe. Žreb je Panviti Pomgradu iz Murske sobote dodelil ciprsko Omonio iz Nikozije, Hiša na kolesih Triglav iz Kranja čaka bolgarski Deya iz Burgasa, medtem ko se bosta Merkur Maribor in kamniški Calcit pomerila s skandinavskima tekmecema. Štajercem je žreb dodelil AKAA Volley z juga Finske, Gorenjcem pa norveški Viking iz Bergna. Kamničane prva tekma med 24. in 26. oktobrom čaka v gosteh, medtem ko bodo preostali trije klubi uvodoma tekmece gostili. Druge tekme so predvidene med 31. oktobrom in 2. novembrom.