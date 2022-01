Zemljak peti, Kotnikova 13. v Dohi

zaključek serije turnirjev king of the court, doha

Slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Tjaša Kotnik sta nastopila na zaključku serije turnirjev King of the Court v Dohi. Zemljak se je v paru z Latvijcem Mihailsom Samoilovsom prebil do polfinala, Kotnikova je bila s Čehinjo Martino Williams 13., so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Po turnirjih v Bredi, Hamburgu in Utrechtu je v Dohi potekal zaključek sezone v seriji King of the Court, ki je v letu 2021 k udeležbi privabila tudi najbolj znana imena svetovne odbojke na mivki. Slovenski predstavniki so sodelovali na turnirjih v Nemčiji in na Nizozemskem, priložnost za nastop na zaključnem turnirju v Katarju pa sta dobila le Zemljak in Kotnikova.

Tjaša Kotnik je zasedla 13. mesto. Foto: Urban Meglič/Sportida

Kotnikova se z Williamsovo ni prebila mimo repasaža in je na koncu osvojila 13. mesto, medtem ko sta si Zemljak in Samoilovs v skupinskem delu tekmovanja priigrala polfinale, a nato v boju desetih najuspešnejših dvojic za las ostala brez finala in turnir zaključila na petem mestu, so zapisali pri OZS.