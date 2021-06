Slovenke po hudi borbi klonile proti BiH in ostale brez zlate lige

Drugo polfinalno tekmo srebrne evropske lige med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino so izbranke Gregorja Rozmana začele v postavi Eva Pogačar, Darja Eržen, Lorena Lorber Fijok, Eva Zatković, Brina Bračko, Mirta Velikonja Grbac ter Leja Janežič. Nasprotnice so z dobro igro v bloku povedle s 6:4, a je sledil niz dobrih začetnih udarcev Zatkovićeve in vodstvo Slovenk. Z enako mero je vrnila Andjelka Radišković in Rozman je pri izidu 12:13 zahteval premor. Namesto Erženove je v igro vstopila Nika Markovič, v napadu pa je bila uspešna Lorber Fijokova.

Varovanke Stevana Ljubičića so tudi v končnico niza vstopile s prednostjo treh točk. Po požrtvovalni igri na obeh straneh mreže in izjemni izmenjavi je 21. točko za Slovenke dosegla Markovičeva, Velikonja Grbac pa z blokom izid poravnala na 23. točki. Z dvema zaporednima točkama Edine Begić je niz šel v roke gostjam z rezultatom 25:23.

Foto: OZS

Bosna in Hercegovina je v drugem nizu povedla kar s 4:0, po prekinitvi na zahtevo slovenske klopi pa so naša dekleta na servis Lorber Fijokove izid izenačila in prešla v vodstvo. Janežičeva je igrala požrtvovalno v polju, točke pa so ob dobri organizaciji igre Pogačarjeve še naprej dosegale Erženova, Zatkovićeva in Velikonja Grbac. Pri vodstvu Slovenk za štiri točke (12:8) je gostujoči trener vzel odmor, ki pa ni zmedel naših reprezentantk. Te so vodstvo le še povečale. V končnici niza je Zatkovićevo zamenjala Naja Boisa in prispevala nekaj dobrih začetnih udarcev za zmago s 25:19.

Na začetku tretjega niza so Slovenke vseskozi lovile priključek. Erženova je z asom popeljala Slovenijo do le ene točke zaostanka, Ljubičić pa je morebiten nalet Slovenk želel ustaviti z odmorom. Načrti se mu niso uresničili, saj sta sledili še dve točki domačink, zato je poskusil še z dvojno menjavo. Njegove varovanke so povedle za tri točke, Rozman pa je v igro poslal Markovičevo in Boiso. Bračkova z blokom ter Boisa z napadom sta izid zopet izenačili. V napeti končnici niza so več zbranosti in odločnosti pokazale odbojkarice Bosne in Hercegovine in po napaki Slovenk niz osvojile s 25:22.

Izenačen začetek četrtega niza, v katerem je na mestu korektorice začela Markovičeva, je obetal razburljiv zaključek tekme. Slovenke so povedle z 10:8, a je sledil niz treh točk za nasprotnice. Rozman je pri zaostanku z 12:14 dekleta poklical na posvet. Po novi točki gostij je namesto Zatkovićeve vstopila Boisa, sledila pa ji je še Erženova. V zaključku niza so naša dekleta zaigrala odločneje, nadoknadila zaostanek in izenačila na 24. točki. Odbojkarice Bosne in Hercegovine pa so v končnici še enkrat več vnovčile izkušnje, osvojile naslednji dve točki in se s 26:24 veselile uvrstitve v finale. Slovenske tako čaka boj za bronasto medaljo. Ob 17. uri se bodo pomerile s Portugalsko, ki je z rezultatom 2:3 v prvem polfinalu morala priznati premoč Avstriji.

Kaj so povedali po tekmi? Selektor Slovenije Gregor Rozman je pohvalil duh izbrank. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Gregor Rozman, selektor Slovenije: "V prvem nizu smo bili blizu zmagi, a je tam prevladala izkušenost bosanske ekipe, predvsem Edine Begić, ki je prevzela odgovornost nase in zanjo nismo imeli rešitve. Drugi niz smo dobro začeli in ga na sredi prelomili, Eva je odigrala dobro tekmo. V tretjem nizu smo želeli ponoviti igro iz tretjega niza, v četrtem je bil razplet podoben. Dve žogi bi se lahko obrnili drugače in bi bil rezultat lahko drugačen. Dekletom nimam ničesar očitati, saj vem, da so dale na tekmi svoj maksimum in na tem je potrebno tudi graditi. Tak duh, taka zbranost ekipe in pristop so samo za pohvaliti. Jutri nas čaka še ena težka tekma, na katero se bomo pripravili in naredili bomo vse, da osvojimo bronasto medaljo.'' Lorena Lorber Fijok, reprezentantka Slovenije: ''Skozi vso tekmo smo si želele zmagati, borile smo se, a na koncu nam je zmanjkalo. Tisto serijo v četrtem nizu bi morale prekiniti prej in bi se verjetno vse skupaj razpletlo drugače. A za nazaj ne moremo ničesar spremeniti, jutri nas čaka tekma za tretje mesto in čestitke Bosni in Hercegovini.''