Vrnitev odbojkaric na mivki, čaka ju velik izziv

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta z nastopom na evropskem finalu turnirja serije King and Queen of the Court v Luksemburgu začeli letošnjo sezono. Slovenki, ki sta si že zagotovili uvrstitev na evropsko prvenstvo, si bosta skušali priigrati še vozovnico za svetovno prvenstvo.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta v lanski sezoni navduševali z nastopi v svetovni seriji, močno pa sta se povzpeli na evropski in svetovni lestvici. V letošnji sezoni še nista skupaj stali na peščeni podlagi, saj si je Kotnikova poškodovala koleno. Nastop v Luksemburgu bo zato zanju še posebej pomemben.

"Za nama je precej drugačno pripravljalno obdobje, kot sva jih bili vajeni doslej, zato bo tudi začetek sezone občutno drugačen. Po napornih pripravah in vseh treningih, ki sva jih opravili, se zares veseliva prvih tekem in tudi prvega preizkusa najine kakovosti. Turnir Queen of the Court (kraljica igrišča) nama bo prišel prav, da vidiva, kako dobro sva pripravljeni in tudi, kako dobre so konkurentke. Zares že komaj čakava, da bova znova tekmovali," je dejala Tajda Lovšin.

Tajda Lovšin Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski odbojkarici na mivki v prihodnjih tednih čaka izjemno naporen ritem. Iz Luksemburga bosta namreč takoj odpotovali na turnir svetovne serije v švicarski Gstaad, zatem v portugalski Espinho, četrti zaporedni konec tedna pa bosta izkoristili za nastop v Edmontonu v Kanadi.

"Če želiva igrati na svetovnem prvenstvu, morava v zelo kratkem času zbrati kar šest nastopov v svetovni seriji, obenem pa igrati na zelo visoki ravni. Vsak odigran turnir bo imel velik pomen, ob vsem tem pa naju čaka še evropsko prvenstvo. Z izjemo enega turnirja, na katerem si lahko privoščiva nekoliko slabši rezultat, bova morali nastopati zelo dobro," je še povedala Lovšinova.