Ni dolgo čakal na novo službo: Vedeli so vse o meni

Potem ko se je Vasja preteklo leto po štirih sezonah vrnil v GEN-I Volley in z njim začel dolgoročni projekt, so ga po sezoni brez lovorik domače lovorike na presenečenje domala vseh odslovili in z njim prekinili pogodbo. Na njegovo mesto pa postavili Tilna Kozamernika. Vse skupaj je bilo še zanj še bolj boleče, saj je po sezoni dobil zelo mikavni ponudbi iz Turčije, a jih zaradi pogodbe z novogoriško ekipo zavrnil.

"Gre za klub, ki zares vrhunsko organiziran"

Vseeno ni dolgo čakal na novo službo. Poklicali so ga vodilni z madžarske ekipe Bekescsabai, ki so njem vedeli vse in ga želeli na vsak način postaviti na mesto prvega trenerja. Pogovori so tekli gladko in hitro so si segli v roke.

"Bekescsabai je v zadnjih letih zelo pomembna in spoštovana ekipa na evropskem zemljevidu. Gre za klub, ki zares vrhunsko organiziran. Minula sezona zanje sicer ni bila uspešna, ostali so brez domače krone, zato so iskali trenerja, ki z večinoma mladimi madžarskimi igralkami ekipo spet pripeljal na želeno mesto. Do dogovora je prišlo hitro. O meni so vedeli vse, tudi jaz veliko o njih. Vse skupaj smo hitro uskladili in se dogovorili za sodelovanje," pravi slovenski strokovnjak.

GEN-I Volley je kljub visokim pričakovanjem na koncu ostal brez domače lovorike. Foto: Tine Strosar

V naslednji sezoni bo ekipa poleg igranja v domačih tekmovanjih igrala še pokal Challenge, tekmovanje, kjer je v minuli sezoni GEN-I Volley popeljal vse do polfinala, kar je največji uspeh slovenske ženske klubske odbojke.

"Zelo sem nasprotoval igranju v srednjeevropski ligi, saj v njej ni prave kvalitete. Sprejeli smo igranje v pokalu Challenge in to je za ekipo v gradnji povsem dovolj. Z igralkami pod pogodbo sem zelo zadovoljen, luknje je treba zapolnili še kvalitetnimi tujkami. Tudi delovna ekipa je vrhunska. Torej, veselo na delo," je še povedal Samec.

Veliko odhodov Poleg trenerja Vasje Samca so GEN-I Volley zapustile tudi igralke Klara Perić, Tina Grudina, Zala Zbičajnik, Lana Ščuka in Patrizia Zampedri. Svoj odhod pa je na svojem Facebooku potrdila tudi kapetanka Tina Lipicer Samec.

Dozdajšnja trenerja pot Vasje Samca Lipicerja: 2007/08 CSKA Moskva (2. trener)

2008/09 Monte Schiavo Banca Marche Jesi U18 (1. trener)

2009/10 Altamura volley B2 (2. trener)

2010-12 VK Modranska Prostejov U18 in U16 ( 1. trener in vodja trenerjev vseh selekcij)

2013/14 GEN-I Volley (1. trener)

2014-2016 Atom Trefl Sopot (2. trener)

2016/17 Bolzano (2. trener)

2017/18 Neruda Volley (1. trener)

2018/2019 GEN-I Volley (1. trener)

2019 - Békéscsabai

