Maribor najbolj pogreša Možiča, ACH obljublja maščevanje, Calcit cilja najvišje

V soboto se začenja nova sezona državnega prvenstva v odbojki za moške, v kateri bo naslov prvaka branila prevetrena ekipa OK Merkur Maribor, ki je s prestola vrgla serijskega prvaka ACH Volley. Ta je prav tako s spremenjeno ekipo in novim trenerjem odločen, da v vitrine postavi dve lovoriki, tudi pokalno, ki je v lanski sezoni pripadla Calcit Volleyju. Pričakovati gre, da bodo ti kolektivi krojili vrh lestvice.

"Mi smo lani naredili velik rezultat z domačo ekipo. Od fantov, ki so osvojili naslov, jih pet ni več v ekipi, jasno je, da bomo najbolj pogrešali motor ekipe Roka Možiča, saj gre za enega najboljših odbojkarjev na svetu, če še ne zdaj, pa čez nekaj let. V okviru naših možnosti smo pripeljali zamenjave, za slovenski prostor bo ekipa konkurenčna. Igralci se zavedajo, da morajo na vsakem treningu dajati maksimum, zato so tukaj, le z delom bodo prišli tudi uspehi. Vemo, da je braniti naslov težje, kot ga napadati, ampak pred odgovornostjo ne bežimo. Vemo, da bo težko, ACH Volley se je zelo okrepil, Calcit ostaja močan, nevaren bo Salonit, tudi preostale ekipe pa bodo mešale štrene in poskušale vzeti kakšen skalp," pravi Sebastijan Škorc, ki je ostal na trenerskem mestu prvaka Merkur Maribora.

ACH Volley je odločen, da tokrat ne bo ostal praznih rok.

ACH še v iskanju prve postave, a odločno po maščevanje

"Priprave kluba so bile težke, saj je manjkalo veliko igralcev, tako da smo imeli kombinirane treninge s Črnučami in smo še v iskanju prve postave. Zamenjava trenerja je dobrodošla, na treningih je nekaj svežine, nekaj novosti. Imamo dolgo klop, kar bo ob velikem številu tekem še kako dobrodošlo. Naši cilji so kot vsako leto osvojiti tri domače lovorike in narediti čim več v Evropi. Konkurenca je spet močna, kar pa je za nas dobro, saj si želimo močnih tekem. Glavni konkurenti bodo spet Calcit, Maribor in za nas vedno neugodni Salonit, a prepričan sem, da se bomo vsem maščevali za lanske poraze," razmišlja kapetan ACH Volley Jan Pokeršnik. Oranžne zmaje, med katere sta se vrnila reprezentanta Jani Kovačič in Alen Šket, bo po novem vodil Mladen Kašić.

Kapetan pokalnih zmagovalcev: Ciljamo na prvo mesto

"Ciljamo na najvišje mesto. Lani so prvenstvo odločale malenkosti, odločalo je par točk. Nadejam se še ene take sezone, v kateri bo vsaka tekma 'na nož' in v kateri se do konca ne bo vedelo, kdo bo prvak. Upam, da bomo mi do konca v tem boju. Imamo širok igralski kader, mislim, da se bo dalo med sezono več rotirati in tudi spočiti igralce. Mislim, da bomo imeli na začetku prednost, da se ekipa ni dosti spremenila. Prav tako se je že prilagodila delu novega trenerja in bo storila vse, da bo konkurenčna," pravi kapetan Calcit Volleyja Mitja Gasparini. Kamničani bodo igrali pod taktirko Matije Pleška, ki je v lanski sezoni vodil ACH.

Salonit bo delal na domači bazi

"Ekipe nismo spreminjali, priključili smo nekaj fantov iz šampionske kadetske ekipe, tako da bomo delali na domači bazi. V pripravljalnem obdobju smo rasli kot ekipa, tudi tehnično in taktično smo napredovali. Mislim, da pripravljeni čakamo začetek prvenstva. Cilj ekipe je biti med prvimi štirimi, seveda pa bi dal prednost trem ekipam, ki imajo precej višje proračune," pred začetkom pravi trener Salonit Anhova Rade Dačović.

Letos oni dobili dva igralca boljših ekip

"Vsako leto nam najboljše ekipe v ligi vzamejo kakšnega nadarjenega igralca. Najbrž smo zaradi tega letos mi dobili od njih dva igralca, za katera upam, da bosta v našem okolju dokazala svoje potenciale, hkrati pa poskrbela, da bi presenetili katerega od njunih klubov. V pripravljalnem obdobju smo prav z vsako prvoligaško ekipo odigrali vsaj eno prijateljsko tekmo, lahko pa rečem, da še nismo stoodstotni, da bomo stopnjevali formo. Težko rečem, za kakšno začetno postavo se bo odločil naš trener, ker smo preizkušali različne kombinacije, imeli pa smo tudi nekaj težav z boleznijo in poškodbami," meni kapetan Hiše na kolesih Triglava Janko Bregant.

Hiša na kolesih Triglav

Mlada ekipa Panvite upa na napredovanje skozi sezono

"Fantje so priprave oddelali po načrtih. Imamo dobro kemijo, motivacijo za delo in željo po zmagah. Na pripravljalnih tekmah smo preizkusili vse igralce, tako da vem, kdo kam sodi. Imamo mlado ekipo, ki je dobro telesno pripravljena, nekaterim pa manjka tehničnega in taktičnega znanja. Čaka nas težka sezona, upam, da bomo skozi njo napredovali. Tako kot drugi tudi jaz mislim, da so štiri ekipe pred drugimi štirimi, a ne izključujem tudi kakšnega presenečenja," je misli strnil trener Panvite Pomgrada Dejan Fujs.

Z izjemo trojice pričakuje, da bo prvenstvo izenačeno

"Zadovoljen sem, da je ogrodje ekipe ostalo in tudi z delom v pripravljalnem obdobju. Mislim, da smo se bolj pripravili kot lani, ko so bile težave z epidemijo. Odigrali smo tudi veliko prijateljskih tekem. Pričakujem zelo izenačeno prvenstvo, na višji ravni so ACH, Maribor in Calcit, tekme preostalih klubov pa bodo negotove. Nihče ne bo mogel pred njimi zatrditi, da bo zmagal," je pred uvodom v sezono dejal trener Krke Tomislav Mišin.

S spodnjim domom se lahko kosajo

"Mislim, da se s spodnjim domom ekip, če lahko tako rečem, lahko kosamo, so pa vse ekipe bolj izkušene kot naša, kar pa ne pomeni, da mi nimamo svojih želja. Pristop igralcev na treningih je odličen, to je pa tudi edina pot, da se igralci razvijejo na raven, da bodo čez nekaj let lahko konkurirali tudi za reprezentanco," pa pred sobotnim začetkom pravi trener Črnuč Jurij Žavbi.

"Mislim, da se s spodnjim domom ekip, če lahko tako rečem, lahko kosamo, so pa vse ekipe bolj izkušene kot naša, kar pa ne pomeni, da mi nimamo svojih želja."