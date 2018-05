V Ljubljani ostaja še dve leti

Jan Pokeršnik

Korošec, ki ima stalno prakso, da se po koncu dvoranskih tekmovanj preseli na mivko, kjer v paru z Nejcem Zemljakom niza številne vidne evropske in svetovne uspehe, je oranžni dres oblekel že v sezoni 2009/2010.

Od takrat do danes se je preizkusil tudi v tujini, in sicer je bil eno leto član francoskega Beauvaisa, mednarodne izkušnje pa je nabiral še pri švicarskem Luganu. 28-letnik, ki je leta 2015 s slovensko izbrano vrsto osvojil zgodovinsko srebro na evropskem prvenstvu na Poljskem, bo tako tudi v prihodnje za Ljubljančane eden izmed pomembnejših akterjev na igrišču.

"Veseli me, da se nam je s klubom uspelo dogovoriti za podaljšanje. Glavni razlog, da ostajam v Ljubljani, je ta, da je klubu uspelo zadržati jedro ekipe in da so to nadgradili z novimi okrepitvami. Želim si, da bi nam uspelo stopiti na najvišjo stopničko tako v državnem prvenstvu kot tudi v pokalu in MEVZI, predvsem pa je motivacija evropski pokal, kjer menim, da nam pripada mesto v ligi prvakov, zato upam na ugodnejši žreb kot preteklo sezono. Veselim se tudi igranja pod vodstvom novega trenerja, s katerim še nisem imel priložnosti sodelovati," nam je dejal Poki.