V Avstraliji povsem drugače kot v Sloveniji: V politiko se ne bom spuščal #video

Slovenski odbojkar na mivki Nejc Zemljak je še eden v vrsti slovenski športnikov, ki v času velike krize, ki jo je povzročil koronavirus, ne živi v Sloveniji. Že dva meseca namreč živi in trenira v Avstraliji, kjer pa pravi, da do zdaj ni bilo čutiti prav nobene panike, a počasi se sprejemajo ostrejši ukrepi tudi v deželi tam spodaj.

V Avstraliji ne čuti nobene panike niti strahu pred boleznijo, ki je ustavila celoten svet. Foto: Instagram Še prejšnji konec tedna je igral na turnirju avstralskega toura v Queenslandu, v nedeljo pa so imeli lokalni turnir v Melbournu. "Nismo se rokovali in objemali, drugače pa je vse potekalo bolj kot ne normalno," je uvodoma z odgovorom presenetil večkratni državni prvak v odbojki na mivki Nejc Zemljak, a hitro pripomnil, da se zaradi vse več primerov obolelih počasi sprejemamo strožji ukrepi tudi v Avstraliji.

"Počasi tudi Avstralija po vzoru drugih držav po svetu začenja sprejemati določene ukrepe. V nedeljo je vlada zaprla nenujne ustanove, kot so bari in restavracije. Vse skupaj obratuje le še po principu "za s sabo". Do zdaj se je na dogodkih lahko zbiralo do 500 ljudi na zunanjih objektih in 100 v dvorani, zdaj pa ta številka ne presega desetih ljudi ali enega človeka na štirih kvadratnih metrih. Kljub temu je težko govoriti, da ni nikogar več na ulici, morda je malce manj ljudi, a nikakor ne gre za mesto duhov," je uvodno misel dopolnil naš sogovornik, ki je trenutno v Melbournu.

Vsaka država se po svoje loteva problema

Za razliko od Avstralije je v Sloveniji že dober teden vse zaprto, čeprav je število okuženih šele v sredo preseglo mejo 500. V Avstraliji se bližajo številu 2.500. "V politiko se ne bom spuščal. Vsaka država se problema s koronavirusom loteva drugače. Poglejte samo Japonsko, ki se po do zdaj videnem z novim virusom bojujejo zelo uspešno, in to ne glede na to, da niso ustavili države. Vsaka država ima svoje posebnosti in poglede, težko pa je reči, katera je najbolj pravilna. Avstralija, kot sem rekel, počasi zaostruje vse skupaj, šole pa so za zdaj še odprte. Ostajajo previdni, saj se bojijo, da bodo s tem izgubili kar nekaj zdravstvenih delavcev, ki bi v tem primeru morali doma paziti svoje otroke," pove Zemljak, ki doda, da kakšne velike drame do zdaj pri Avstralcih ni bilo zaznati.

Država Okužbe s koronavirusom Smrti Koliko jih je okrevalo? Avstralija 2423 8 118 Slovenija 528 5 3

Prihajajo hladnejši meseci

Pravi pa, da bi se znalo vse skupaj spremeniti v prihodnosti, ko bodo v Avstraliji nastopili hladnejši meseci. "Pravijo, da znajo nižje temperature pripomoči k širjenju virusa, zato se lahko zgodi, da bo kmalu tudi Avstralija tako kot drugje po svetu sprejela še ostrejše ukrepe. Je pa res, da nihče ne ve, ali ta teza s temperaturo sploh drži ali ne. Eni so tudi dejali, da poleti virus ne preživi, a Avstralija je lep primer, da to ne drži. Vse skupaj pri nas, navadnih ljudeh, sloni na ugibanjih in informacijah, ki jih dobimo iz medijev."

V zadnjih letih je združil moči z Janom Pokeršnikom. Foto: FIVB

Trgovci hitro poskrbeli za objestne nakupovalce Tako kot v Sloveniji so imeli tudi v Avstraliji nekaj dni bolj obilnih nakupov, a so trgovci na določen artikel dali omejitev in prek medijev pomirili ljudi, da je hrane dovolj in da naj jih ne skrbi. "Zdaj ko greš v trgovino, so police spet polno založene, vse je bolj ali manj podobno kot pred tem," pove Zemljak.

Zaupa vodilnim in strokovnjakom

Zemljak se sam ne boji, da bi zbolel, saj ve, da ne spada v rizično skupino, vseeno pa se drži navodil, ki jih s pomočjo strokovnjakov podajajo tamkajšnji vodilni možje. "Tukaj imamo ljudi, ki so zadolženi za varnost prebivalstva. Sam se držim priporočil, ki so nam jih dali. Za zdaj smo na socialni distanci in osebni higieni, ko se bo, če se bo, treba samoizolirati, se pač bomo. Zaupam strokovnjakom, o ničemer drugem niti ne razmišljam. Zavedam se, da sam ne spadam v rizično skupino, a daleč od tega, da bi zdaj ignoriral in bil sebičen in svojeglav."

Njegov let v domovino je za zdaj še na sporedu, a bi se znašel tudi v primeru, če se zadeva zaplete. Foto: Grega Valančič / Sportida

Za zdaj ima še zeleno luč

Za slovenskega odbojkarja se počasi avstralska avantura končuje, naslednjo nedeljo ima let domov, a ve, da se lahko v naslednjih dneh še marsikaj spremeni. "Naslednji teden bi moral domov, nič pa ne vem, ali bo to mogoče ali ne. Klical sem letalsko družbo, ali mi lahko omogočijo kakšen let prej, a imajo vse polno. Kolikor zdaj vidim, imam še vedno odprto pot domov," pove 32-letni Štajerec. "Lahko se zgodi, da ustavijo letalski promet in bo treba tukaj preživeti še kakšen dodaten mesec. A ne bi bilo konec sveta, ne bi pristal na cesti. Tukaj imam sredino, ki bi mi priskočila na pomoč. Bi že nekako, ne bojim se, a o tem ne razmišljam."

"Težko je karkoli napovedovati. Lahko, da se že čez nekaj tednov vse odpre, lahko pa, da odpade celotna sezona." Foto: FIVB

Kaj bo s sezono?

Tako kot so negotova tekmovanja v dvoranski odbojki, se kot po tekočem traku odpovedujejo tudi turnirju v odbojki na mivki. Govori se, da bodo odpadla tudi vsa junijska tekmovanja. "Nemci so odpovedali celotno verigo turnirjev, tudi Američani so odpovedali nekaj teh začetnih turnirjev, odpovedan je olimpijski turnir, po tej pandemiji pa je vprašanje, v kakšnem stanju bo gospodarstvo in sponzorji, ki financirajo vse skupaj. Težko je karkoli napovedovati. Lahko, da se že čez nekaj tednov vse odpre, lahko pa, da odpade celotna sezona. Težko je karkoli napovedovati, zagotovo pa trenutno šport ni v ospredju. Vsi upamo, da se življenje vrne v stare tirnice in nato bomo razmišljali naprej," še sklene Zemljak.

