Tri slovenske ekipe na prvem vrhuncu odbojkarske sezone

V soboto in nedeljo bo Zwettel gostil zaključni turnir najboljše četverice odbojkarske srednjeevropske lige, na katerem se bodo za naslov srednjeevropskih prvakov pomerila štiri moštva, kar tri slovenska. Ob gostitelju Union Raiffeisen Waldviertlu se v boj za prvo letošnjo lovoriko podajajo ACH Volley Ljubljana, Merkur Maribor in Calcit Volley.

Zaključni turnir se bo začel s slovenskim polfinalom med Calcit Volleyjem, ki je po rednem delu lige z devetimi zmagami in tremi porazi zasedel drugo mesto v razvrstitvi, in Merkur Mariborom, ki je bil z osmimi zmagami in štirimi porazi na koncu tretji. Obračun se bo začel ob 17. uri.

Slovenski prvaki, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, ki so na dvanajstih tekmah zabeležili devet zmag in tri poraze ter osvojili prvo mesto na lestvici po rednem delu, bodo v Avstriji branili naslov srednjeevropskih prvakov. Ljubljančani so v tem tekmovanju zmagali že devetkrat, kot je bilo videti na letošnjih obračunih s slovenskimi klubi, pa letos njihov jubilejni naslov ni samoumeven.

Varovanci Matije Pleška so letos dvakrat izgubili z Mariborčani, neuspešni so bili tudi na zadnjem medsebojnem obračunu s Kamničani, tako da jih v Zwettlu, ki zaključni turnir gosti drugič zapovrstjo, ne čaka lahka naloga, sodeč po lanskem polfinalnem obračunu, pa se tudi gostitelji ne bodo kar tako predali.

"Po porazu z Mariborom smo se zaprli v dvorano. Želimo pokazati več, kot smo na prejšnjih tekmah, če hočemo zmagati, bomo morali biti boljši. Letos imamo obilo težav, ne gre nam po načrtih, a je jasno, da želimo turnir dobiti. A tudi drugi imajo podobne načrte," razmišlja Pleško.

ACH je po 14 izvedbah zaenkrat edini slovenski klub z lovoriko v srednjeevropski ligi, Calcit je enkrat izgubil finale, dvakrat pa dobil tekmo za tretje mesto. Mariborčani stopničk še nimajo, pričakujejo, da bodo nanje stopili letos.

"Turnir bo zelo zahteven in kakovosten. V polfinalu se bomo pomerili proti Calcitu, neznank med ekipama ni, tudi taktiziranja ne bo. Zavedamo se, da je ekipa Kamnika kakovostna, izkušena, a se zavedamo tudi svojih kvalitet. Igre, ki jih kažemo, dajejo optimizem, da lahko na tem turnirju posežemo tudi po najvišjem mestu. Osredotočeni smo na nas, našo igro in ekipi duh, ki nas krasi že celo sezono. Imamo pravo kemijo in verjamem, da bomo tudi na tem turnirju pravi," je pred odhodom v Avstrijo dejal trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.

